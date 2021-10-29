17 رسالة من «فيس بوك» بعد تغيير اسم الشركة لـ«ميتا».. عالم من الأحلام

أعلن مارك زوكربيرغ، مؤسس «فيس بوك»، عن مجموعة من الخدمات الجديدة التي ستقدمها الشركة بعد تغيير اسمها إلى «ميتا»، بعد أن ظلت لسنوات طويلة تجاوزت العشرة أعوام، تعمل تحت مسمى «فيس بوك».

وبحسب البيان الرسمى الصادر عن «فيس بوك» اليوم، قال مارك، إن لديه رؤية جديدة للعالم الافتراضي الكامل «Metaverse» الذي سيكون خير خلف للإنترنت عبر الهاتف المحمول.

وترصد «الوطن» 17 رسالة جديدة، تضمنت العديد من الخدمات غير المسبوقة، وجهتها شركة «ميتا» إلى عملاء الشركة، الذين يقدر عددهم بالمليارات:

1- ستقدم ميتا فيرس مجموعة من المساحات الرقمية المترابطة التي تتيح لك القيام بأمور لا يمكنك القيام بها في العالم الواقعي.

2- ستتميز منصات الشركة بالحضور الاجتماعي، والشعور بأنك متواجد مع شخص آخر، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.

3- العلامة التجارية جديدة للشركة «Meta»، ستعكس بشكل أفضل تركيزنا للمضي قدمًا، وأنه فصل جديد لافت في مسيرة الشركة، ونحن متحمسون للمساعدة على إحياء العالم الافتراضي الكامل «Metaverse».

4- لا يزال العالم الافتراضي الكامل «Metaverse» بعيدًا، إلا أن أجزاءً منه موجودة بالفعل - بل وهناك المزيد يلوح في الأفق.

مكالمات Messenger في الواقع الافتراضي

5- هذا العام، سنوفِّر مكالمات Messenger الصوتية في الواقع الافتراضي، وستتمكَّن من الانضمام إلى مكالمة صوتية مع الأصدقاء من أي منصة تدعم Messenger والتواصل أو السفر إلى وجهات الواقع الافتراضي معًا.

الألعاب

6- بدءًا من لعبة الشطرنج بتقنية الواقع المعزز مع الأصدقاء القدامى، أو خوض المعارك الشديدة مع أصدقاء جدد، من المؤكد أن الألعاب ستكون منتشرة في العالم الافتراضي الكامل «Metaverse» كما هي اليوم.

7- إجمالي إيرادات Beat Saber مؤخرًا تجاوزت الـ100 مليون دولار أمريكي على منصة Quest وحدها، وعرضنا باختصار بعض التحديثات الجديدة خلال الأشهر القادمة.

8- تطوير لعبة Rockstar Games classi هذا مشروع في طور الإعداد منذ سنوات عديدة، ولا يسعنا الانتظار حتى نعرض عليك المزيد منه.

9- العديد سيستبدل، روتين صالة الألعاب الرياضية القديم، بتمارين الواقع الافتراضي هذه الأيام، ونحن نريد أن نجعل من Quest 2 أفضل معدات صالة الألعاب الرياضية.

10- سنطرح في العام المقبل مجموعة جديدة من الكماليات، ألا وهي مجموعة Active Pack لجهاز Quest 2، وتتضمَّن The Active Pack مقابض جديدة لوحدات التحكم باللمس، التي ستتيح لك مزيدًا من التحكم أثناء التعرُّق، وواجهة للوجه محسَّنة من أجل التمرينات، التي تسهِل لك مسح كل شيء حتى تتمكن من الاستمرار في تحقيق أهدافك على Oculus Move لسنوات قادمة.

11- ينتظرك الكثير قبل نهاية العام، مثل وضع الملاكمة الذي تمت إضافته مؤخرً، وهو استوديو جديد للياقة البدنية يُسمى FitXR، وتمارين لوزن الجسم يتم رصدها يدويًا في Player 22 من خلال Rezzil، الذي ساعد على تدريب الرياضيين المحترفين في عدد من الرياضات المختلفة.

مستقبل العمل

12- سيشمل العالم الافتراضي الكامل «Metaverse» العمل والترفيه وكل ما بينهما، يجب أن تكون منصتنا مرنة بدرجة كافية لاستيعاب كل هذه الاستخدامات المختلفة في جهاز واحد تمامًا مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة اليوم.

13- سوف نبدأ في اختبار Quest for Business، وهي مجموعة جديدة من الميزات المصممة للأنشطة التجارية.

14- ستتيح Quest for Business تسجيل الدخول إلى سماعة الرأس Quest 2 الخاصة بك باستخدام حساب العمل، وهو تسجيل دخول قادم للأنشطة التجارية فقط الذي سيسمح لك بالتعاون مع زملاء العمل والوصول إلى تطبيقات الإنتاجية مثل Horizon Workrooms و Gravity Sketch من دون استخدام حسابك الشخصي على «فيس بوك».

15- ستعمل Quest for Business على تمكين الوصول إلى وظائف المنصة المخصصة التي تحتاج إليها الشركات للعمل، مثل إدارة الحساب، ودمج موفر بيانات المستخدمين مع تسجيل الدخول الموحد، وإدارة الأجهزة المحمولة التابعة لجهات خارجية، وغير ذلك الكثير.

الاستثمار التعليمي

16- يهدف العالم الافتراضي الكامل «Metaverse» إلى إجراء تغيير جذري على الطريقة التي نتعلم بها أيضًا ونحن نشهد ذلك بالفعل من خلال المحتوى التعليمي والتدريب الشامل في مجال الرعاية الصحية وقطاع السيارات وغيرهما.

17- يستغرق بناء هذه التجارب وقتًا وجهدًا، والأهم من ذلك، يتطلب أشخاصا موهوبين. لقد أعلنا اليوم عن تمويل جديد بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتدريب الجيل القادم من صانعي المحتوى لتقديم محتوى تعليمي شامل.