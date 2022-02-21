أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الاثنين 21-2-2022

القشطة البلدي والعنب المستورد وغيرها من الفواكه، يفضل البعض تناولها يوميا إلى جانب الخضروات الطازجة لتقوية الجهاز المناعي لمقاومة الفيروسات مثل فيروس كورونا ومتحوراته، والتي تصيب مناعة الشخص وتعرضه للانتكاسة وعدم مقاومة الأوبئة، لذا ينصح بتناولها يوميا بكميات متساوية، للحفاظ على الصحة العامة.

وترصد «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، أسعار الفاكهة وفق جولة صباحية في الأسواق المحلية اليوم الاثنين، في إطار اهتمام المواطنين بمتابعة الأسعار يوميا، ولهذا ترصدها الجريدة من منطلق تقديم أسعار السلع والمنتجات للمواطنين، لتسهيل الأمر عليهم ومعرفة الأسعار من المنزل قبل النزول للأسواق.

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل سعر الكمثرى المستوردة 25 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو البرقوق المستورد إلى 25 جنيهًا، وسعر كيلو الموز في الأسواق 10 جنيهات، فيما تراوح سعر التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيهًا، والتفاح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيهًا، والتفاح الأمريكي بين 17 و23 جنيهًا في الأسواق اليوم الاثنين الموافق 21 فبراير 2022.

سعر العنب المستورد في الأسواق

وتراوح سعر جريب فروتمن بين 3 الى 6 جنيهات، وسجل سعر العنب المستورد الأسود 25 جنيها، كما تراوح سعر الكانتلوب بين 4 الى 7.5 جنيه، وسعر الحرنكش بين 9 إلى 13 جنيها، والأفوكاتو يباع بسعر 50 جنيها، كما تراوح سعر القشطة البلدي اليوم بين 17 و23 جنيهًا.

وطرحت حبة الأناناس بسعر 35 جنيها، وسجل سعر البرتقال البلدي 6 جنيهات وتراوح سعره اليوم بين 6 و10 جنيهات وذلك بالنسبة للبرتقال «أبو صرة»، وبلغ سعر الكيوي اليوم نحو 26 جنيهًا، وسجل سعر الجوافة اليوم 8 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 8 و 10 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الفراولة بين 10 و12 جنيهات.