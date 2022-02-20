أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأحد 20-2-2022.. العنب بـ25 جنيها

القشطة البلدي والعنب المستورد وغيرها من الفواكه، يفضل البعض تناولها يوميا إلى جانب الخضروات الطازجة لتقوية الجهاز المناعي لمقاومة الفيروسات كـ كورونا ومتحوراته، التي تصيب مناعة الشخص وتعرضه للانتكاسة وعدم مقاومة الأوبئة، لذا ينصح بتناولها يوميا بكميات متساوية، للحفاظ على الصحة العامة.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، أسعار الفاكهة وفق جولة صباحية في الأسواق المحلية اليوم الأحد، في إطار اهتمام المواطنين بمتابعة الأسعار يوميا، ولهذا ترصدها الجريدة من منطلق تقديم أسعار السلع والمنتجات للمواطنين، لتسهيل الأمر عليهم.

أسعار الفاكهة في الأسواق

طرح تجار الفواكه في الأسواق المحلية حبة الأناناس بسعر 35 جنيها، وسجل سعر البرتقال البلدي 6 جنيهات وتراوح سعره اليوم بين 6 و10 جنيهات وذلك بالنسبة للبرتقال أبو سرة، وبلغ سعر الكيوي اليوم نحو 26 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الموز في الأسواق إلى 10 جنيهات، فيما تراوح سعر التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيهًا، والتفاح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيهًا، والتفاح الأمريكي بين 17 و23 جنيهًا.

سعر القشطة البلدي في الأسواق

تراوح سعر الكانتلوب بين 4 الى 7.5 جنيها، وتراوح سعر الحرنكش بين 9 إلى 13 جنيها، وأخيرا الافوكاتو يباع بسعر 50 جنيها، كما تراوح سعر القشطة البلدي اليوم بين 17 و23 جنيهًا، كما تراوح سعر جريب فروتمن بين 3 الى 6 جنيهات، وسجل سعر العنب المستورد الأسود 25 جنيها.

وأخيرا سجل سعر الجوافة اليوم 8 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 8 و 10 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الفراولة بين 10 و12 جنيهات، ووصل سعر الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو البرقوق المستورد إلى 25 جنيهًا في الأسواق اليوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022.