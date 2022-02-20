زوج فاطمة عيد: عملت إعلان أحمد أبو النصر ببلاش.. والكركمين عالجني من الخشونة

تداول رواد السوشيال ميديا اسم الفنانة فاطمة عيد بعد القبض على أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميا باسم «طبيب الكركمين»، بتهمة بيع أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، وهو المنتج الذي كانت فاطمة عيد تروج له دعائيا من خلال عدد من القنوات الفضائية غير المرخصة.

زوج فاطمة عيد: لم نتقاض مليما من إعلان الكركمين

وقال الفنان شفيق الشايب، زوج فاطمة عيد، إن بداية التعارف على طبيب الكركمين، جاءت من خلال متابعة الإعلانات الخاصة به، وانتشار صيته بين قطاع كبير من الناس، وامتلاكه عددا من الفروع بعدة مناطق.

وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن» إنه ذهب بالفعل له وعالجه من خشونة الركبة بـ دواء الكركمين، وطلب من الفنانة فاطمة عيد الترويج لهذا المنتج، متابعا: «هذا الإعلان كان مجانا ومجاملة ودون مقابل».

أفراد من أسرة فاطمة عيد تم علاجهم بالكركمين

وأشار إلى أن تصوير فاطمة عيد لإعلان الكركمين، كان من 5 سنوات مضت وليس خلال هذه الفترة، مضيفا: «الطبيب كويس جدًا نعرفه من 5 سنين بيعالج الخشونة، وتعالجت بالكركمين، وطلب مننا إعلان مجاملة دون أي أجر، ومشوفناش منه حاجة وحشة».

وقال إن الطبيب أكد لهم أن دواء الكركمين مسجل لدى وزارة الصحة، وأطلعهم على هذه الأوراق التي تثبت صحة كلامه، مضيفا: «لم نقلق من واقعة القبض عليه، إحنا مركزنا سليم، ولو عمل حاجة غلط يتحاسب، والنيابة هى التي تفصل في هذا الموضوع برمته».