آخر مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية.. كييف تنفي الهجوم على دونباس

لا يزال التوتر هو سيد الموقف في العلاقات الروسية الأوكرانية، وانضم لها مؤخرا الانفصاليين عن أوكرانيا، فعلى الرغم من إعلان قادة الانفصاليين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك «الشعبيتين»، المعلنتين من طرف واحد، أن الحكومة الأوكرانية تقود هجوما حادا على أراضيهم الواقعة على الحدود الروسية، إلى أن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، نفى ذلك الاتهام، مشيرا إلى أن حكومة بلاده، لا تريد حربا مع الانفصاليين، كما أن كييف لا تهدف إلى الانجرار للحرب مع روسيا، ولا تخطط لقصف أراضيها.

أوكرانيا تنفي نيتها للهجوم

وقال «كوليبا» خلال موجز صحفي عقده في أعقاب مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم الأحد: «لا تخطط أوكرانيا لأي عمليات عسكرية هجومية أو استفزازات أو عمليات تخريب أو قصف تستهدف أراضي روسيا، ولا تخوض مثل هذه العمليات، فليس هذا ما نفعله وما نخطط لفعله»، وأضاف: «لا نريد حربا بل هدفنا هو السلام».

إجلاء المواطنين من أماكن القصف

وكانت سلطات «دونيتسك» و«لوغانسك» قد أعلنت في وقت سابق إجلاء آلاف من المواطنين، وفي مقدمتهم نساء وأطفال ومسنون، إلى مقاطعة روستوف مؤقتا على خلفية أنباء عن الهجوم الأوكراني المحتمل.

صور وفيديو للاعتداء على الانفصاليين

وأظهرت مقاطع مصورة منتصف الأسبوع الماضي الدمار الكبير الذي تسبب فيه القصف الأوكراني على مواقع وأماكن الانفصاليين في الجمهوريين الشعبيتين، فينا اتهم الجيش الأوكراني فصائل مسلحة روسية بارتكاب الهجوم بغية الانذار ببداية الحرب بين الجارتين.

توتر في العلاقات الروسية الأوكرانية

ويذكر أن توترا كبيرا قد شهدته العلاقات الروسية الأوكرانية منذ نحو شهر وذلك على خلفية طلب أوكرانيا انضمامها إلى حلف الناتو، وهو الأمر الذي اعتبرته القيادة الروسية تهديدا صريحا وصارخا لاراضيهاووامنها القومي، ما ينبئ أن خلف الناتو سيوسع من نفوذه في أوروبا الشرقية.

وتستمر روسيا في حشد قواتها عند نقطة الصفر مع الحدود الأوكرانية، وذلك تحسبا لأي هجوم أو بداية حرب مع الأخيرة.