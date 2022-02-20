بريطانيا تتوقع موعد قيام حرب روسيا وأوكرانيا خلال الأسبوع المقبل

توقعات عديدة وضعتها بريطانيا بشأن موعد بدء الحرب روسيا وأوكرانيا، إذ ذكرت من قبل أن 16 فبراير الماضي هو الموعد النهائي، لتعود اليوم بتوقع جديد للحرب المرتقبة وهو الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلنطي، أن موسكو تخطط لعملية هجوم شامل على أوكرانيا.

وقالت إليزابيث تراس، وزيرة خارجية بريطانيا، إن روسيا ربما تهاجم أوكرانيا الأسبوع المقبل، وسط توقعات بحدوث السيناريو الأسوأ، وفق تصريحات نقلتها عنها وكالة أنباء «رويترز».

خارجية بريطانيا: حرب روسيا وأوكرانيا أخطر تهديد أمني يواجه أوروبا

وشددت وزيرة خارجية بريطانيا، على أن أوروبا تواجه أخطر تهديد أمني منذ بداية القرن العشرين، مضيفة أن «روسيا تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء»، على حد تعبيرها.

كما أعربت وزيرة خارجية بريطانيا عن مخاوفها، إزاء عدم اكتراث روسيا بإمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية للتوترات مع جارتها أوكرانيا، أو عدم أخذها على محمل الجد.

بريطانيا تنشئ مركز «مكافحة معلومات مضللة»

وفي السياق نفسه، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، عن إنشاء مركز معلومات حكومي، يعمل على مكافحة ما يعرف باسم «المعلومات المضللة من روسيا»، في ظل التوترات غير المسبوقة مع أوكرانيا، وتحذيرات الغرب من قيام موسكو بعملية عسكرية، الأمر الذي تنفيه الأخيرة مرارًا.

وأمام تصريحات القادة الغربيين عن موعد حرب روسيا على أوكرانيا، أكدت موسكو رفضها تلك التصريحات، ووصفتها بـ«غير المسؤولة»، ولا يوجد نية لديها بالهجوم على أي دولة، ولكن المؤشرات الحالية تشير إلى احتمالية نشوب حرب في الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها حشد القوات الروسية غير المسبوق على حدود أوكرانيا، بأكثر من 150 ألف عسكري روسي، كأكبر حشد عسكري في أوروبا منذ نهاية الحرب البارد.