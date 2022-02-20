كيف تتطوع لمساعدة الجالية المصرية في أوكرانيا إذا وقعت الحرب مع روسيا؟

أعلنت الجالية المصرية في أوكرانيا «البيت المصري»، فتح باب التطوع للراغبين من أبناء الجالية والمقيمين، لاعتمادهم من إدارة الجالية والسفارة المصرية بالعاصمة الأوكرانية كييف كممثلين لهما في هذا الظرف الذي تمر به البلاد، بعد أنباء عن حرب محتملة بينها وبين روسيا خلال الفترة المقبلة، وترقب المجتمع الدولي لحدوث حرب بين الدولتين.

أرقام التواصل مع الجالية المصرية في أوكرانيا

ووفقا لـ«البيت المصري»، يمكن التطوع مع أعضاء الجالية المصرية في أوكرانيا من خلال التواصل المباشر مع إدارة الجالية بالاتصال بـ علي فاروق، رئيس الجالية +380984040443، عاصم أبوالدهب (النائب الأول لرئيس الجالية +380 (66) 153 66 66، أحمد السعيد (النائب الثاني لرئيس الجالية +380 (93) 039 59 38، خالد محمد، مسؤول لجنة الشباب +380 (50) 712 92 33، شريف رضوان، رئيس الهيئة الإدارية +380 (67) 770 58 85، ومحمد أبو زكي، رئيس اللجنة الثقافية.

وأوضحت أنّه نظرًا للتوترات الراهنة على الحدود الشرقية لأوكرانيا مع روسيا، وتحسبا لأي تصعيد مستقبلي، وحرصًا على أمن وسلامة المواطنين المصريين المقيمين أو الموجودين بصفة مؤقتة في هذه المناطق، جرى التعاون بين الجالية المصرية في أوكرانيا «البيت المصري» الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع أوكرانيا، بالتعاون والتنسيق مع السفارة المصرية في أوكرانيا، بدء الحصر والإحصاء للمصريين الموجودين على الحدود الشرقية، للتواصل المستمر وتقديم الدعم الممكن.

وأضافت الجالية، أنّها مستعدة للرد والإجابة على التساؤلات والاستفسارات وتنظيم الإجلاء حال حدوث تصاعد الاضطرابات، مطالبة أبناء الجالية الإسراع بتقديم بياناتهم من خلال نموذج جوجل - فورم على أن يتم تعبئته ببياناتهم، كصورة جواز السفر، صورة الإقامة، رقم الهاتف، المهنة (في حالة الطالب يذكر اسم الجامعة والسنة الدراسية)، العنوان، والمدينة التابع لها.

مجموعتان لـ«دونيتسك» و«لوجانسك» على تليجرام

كما تم إنشاء مجموعتين على تطبيق تليجرام باسم المدينتين الأساسيتين، (لوجانسك، دونيتسك) يرجى الانضمام لهما للتواصل المستمر.