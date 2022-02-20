مصدر يوضح حقيقة نقل مرضى الغسيل الكلوي بعربات «الكارو» في بورسعيد

تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ببورسعيد، فيديو لمرضى يستخدمون العربات الكارو في الوصول لسيارات الإسعاف، والتي تنقلهم بدورها إلى أقسام الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة.

وأوضح مصدر مسؤول بهيئة التأمين الصحي الشامل فرع بورسعيد حقيقة ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من نقل مرضى الغسيل الكلوي على صفحات التواصل الاجتماعي هو لشقيقان من قرية الكاب جنوب بورسعيد، وهم خضرة أحمد محمد عبد الحليم، تغسل كلى بمستشفى بورسعيد العام ونقلت إلى مستشفى التضامن بعد العمل بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضاف المصدر، بأن شقيقها أصيب بفشل كلوي وتم تخصيص وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، لكنه طالب بنقله إلى وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى التضامن مع شقيقته وتمت الموافقة على طلبه.

كما حصلت «الوطن» على صورة رسمية من مستندات إعفاء المريضين بالعلاج بالغسيل الكلوي وطلب نقل الشقيق إلى مستشفي التضامن.

إعفاء مريضي الغسيل الكلوي من رسوم النقل الإسعافي «ذهاب وعودة»

وأكد المصدر على أنه يتم إعفاء الشقيقين من رسوم النقل بسيارات الإسعاف طبقا لقوانين وزارة الصحة وهيئة الإسعاف بإعفاء مرضى بعض الأمراض المزمنة منها الغسيل الكلوي، من المصروفات والذي يتم مجانا 3 مرات أسبوعيا، طبقا لما يحدده الطبيب المعالج.

نقل مريضي الغسيل الكلوى بالكارو إلى الإسعاف بسبب الأمطار

وصرح المصدر أن ما تم تداوله من فيديو بالنقل على عربة كارو بسبب صعوبة دخول سيارة الإسعاف إلى أمام منزل المريضين لضيق الشارع، وكذلك تحول الشارع إلى كميات من الطين بسبب الأمطار الأخيرة التى شهدتها بورسعيد، وأنهم طالبو برصف الشارع لسهولة دخول السيارات إليهم.

وأضاف المصدر أنه يوجد وحدات غسيل كلوي بمستشفيات بورفؤاد والمبرة والتضامن والنصر و30 يونيو التابعة للتأمين الصحي الشامل، وسيتم قريبا إضافة وحدة أخرى في مستشفى السلام ببورسعيد.