افتتاح مركز الغسيل الكلوي في إخناواي بالغربية بتكلفة 5 ملايين جنيه

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مشاركة القطاع المدني مع الحكومة هو أحد أهم ركائز التنمية التي تهدف إليها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم لمركز الغسيل الكلوي بقرية إخناواي، بالجهود الذاتية لأبناء القرية بتكلفة تخطت الـ 5 ملايين جنيه، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والنائب علي عز، والنائب عبد المنعم شهاب، والنائب غباشي بدير، والدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة.

يضم 9 ماكينات غسيل

وتفقد محافظ الغربية أقسام المركز، والذي يضم 9 ماكينات للغسيل الكلوي، غرفة للعناية المركزة، غرف للتعقيم ومعمل.

والتقى المحافظ بعدد من المرضى والذين يجرى لهم جلسات غسيل للكلى وتبادل الأحاديث معهم، كما استمع إلى آرائهم حول الخدمات والرعاية الطبية التي يتلقونها، موجهاً بحسن معاملتهم وتقديم الرعاية العلاجية لهم وتوفير كافة أساليب الراحة للمرضى أثناء خضوعهم لجلسات الغسيل الكلوي.

حركة تنقلات بين رؤساء المراكز والمدن

وفي سياق آخر، أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حركة تنقلات محدودة في قيادات الوحدات المحلية، حيث شمل القرار نقل علاء عطية النمر من نائب رئيس مدينة المحلة إلى رئيس حي أول المحلة، ممدوح صبحي النجار من رئيس حي أول المحلة إلى رئيس مركز ومدينة قطور، وليد سعد داوود من نائب رئيس حي أول المحلة إلى نائب رئيس مركز ومدينة قطور، تامر محمد شواره من رئيس الوحدة المحلية بميت حبيش إلى نائب رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، كما تم نقل عبد الشافي كامل من رئيس مدينة قطور إلى موقعه القديم كمدير للشئون القانونية.