تطوير وحدات الغسيل الكلوي في الدقهلية بـ200 مليون جنيه خلال 2021

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، حصاد عام 2021 والتطوير الذي حل في خدمات الغسيل الكلوي بالمحافظة، والتي بلغت تكلفتها حوالي 200 مليون جنيه، مشيرا إلى إجراء 410 ألف جلسة غسيل كلوي بـ31 وحدة لـ2950 مريض مزمن، و1790 مريض طوارئ، علاوة على دعم وحدات الكلى بالدقهلية بـ250 ماكينة غسيل كلوي موزعة على جميع وحدات الكلى بالمحافظة وعددهم 31 وحدة بتكلفة 23 مليون جنيه، بواقع 160 ماكينة من خلال الوزارة، و90 ماكينة تبرع من خلال المجتمع المدني.

21 إنجازا للغسيل الكلوي في 2021

وبحسب بيان مديرية الصحة فإن الإنجازات التي تمت خلال 2021 في خدمات الغسيل الكلوي هي:

1- توفير 90 كرسي غسيل كلوي جديد لمختلف وحدات الكلي بالدقهلية من خلال وزارة الصحة.

2- دعم وحدات الكلى بـ4 محطة معالجة بوحدات (ميت سلسيل، المنزلة، العزيزة، الشوامي).

3- توفير خدمة غسيل الكل الطوارئ بالعناية العامة بنبروه.

4- توسعة وحدة الكلى بأتميدة وتشغيل صالة جديدة بسعة 10 ماكينات.

5- توسعة وحدة الكلى بتمي الأمديد وتجهيز صالة جديدة بسعة 6 ماكينات.

6- افتتاح صالة جديدة بوحدة الكلى بأجا بسعة 10 ماكينات.

7- افتتاح صالة جديدة بسعة 4 ماكينات ومحطة معالجة جديدة بميت سلسيل.

8- افتتاح جناح جديد للكلى بالمنزلة ومحطة معالجة جديدة، ورفع إجمالي عدد الماكينات من 36 إلى 63 ماكينة.

9- افتتاح وحدة غسيل كلوي جديدة للأطفال بمستشفي شربين المركزي.

10- تطوير قسم الكلي القديم بشربين مع اجراء توسعة شاملة ودعمه بعدد 15 ماكينة جديدة.

11- افتتاح دور جديد كامل للغسيل الكلوي بكفر الترعة الجديدة، ودعمه بعدد 11 ماكينة غسيل كلوي.

12- توفير خدمة غسيل كلي الطوارئ بعناية القلب بدكرنس والعناية العامة.

13- توفير خدمة غسيل الكلي الطوارئ بمستشفي صدر المنصورة لمرضي الكورونا.

14- افتتاح دور جديد بسعة 10 ماكينات جديدة بوحدة الكلى بالمعصرة.

15- توسعة وحدة الكلى بالشوامي، ودعمها بعدد 7 ماكينات جديدة ومحطة معالجة مياه.

16- توسعة وحدة الكلي بالاحمدية ودعمها بعدد 7 ماكينات غسيل كلوي جديدة.

17- توسعة وحدة الكلى بصهرجت الكبري ودعمها بعدد 6 ماكينات غسيل كلوي.

18- الانتهاء من تطوير الدورين الأرضي والأول بكلى ومسالك ميت غمر، ودعمها بعدد 40 ماكينة غسيل كلوي جديدة إضافية، وجار حاليا أعمال التطوير بواجهة المستشفى.

19- افتتاح وحدة الكلى بجمصة بسعة 10 ماكينات غسيل كلوي جديدة.

20- توسعه وحدة الكلي بالعزيزة، وتركيب محطة معالجة مياه جديدة ودعمها بعدد 5 ماكينات غسيل كلوي جديدة.

21- تنظيم 12 دورة تدريبية للتمريض، و10 دورات وورش عمل تدريبية للأطباء وعدد 3 دورات تدريبية لفنيين الصيانة والاداريين بوحدات الكلي بالدقهلية.

«مكي» يوجه الشكر للمجتمع المدني

وأكد «مكي»، أن لكل هذه التطورات كبير الأثر على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، وقدم الشكر والتقدير للمجتمع المدني علي مساهمته العظيمة في هذا التطوير ووجه الشكر لمدير ادارة الكلى بالمديرية وكافة الأطقم الطبية المميزة بكافة الوحدات.