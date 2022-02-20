«السنبلاوين الجديدة».. نشر كاميرات مراقبة وصناديق قمامة واستكمال الرصف

شهدت مدينة السنبلاوين تغيرات ملحوظة في الفترة الأخيرة، بتعاون مجلس المدينة مع نواب الدائرة، لاستخراج شهادة ميلاد لبلدة جديدة تتوافر فيها أشكال متنوعة من التطوير الملحوظ، سواء من رصف الطرق أو من خلال تحسين الوضع داخل الشوارع وتزويد المدينة بالكامل بالكاميرات لتوفير الحماية والأمان.

عضو النواب: نساعد مجلس المدينة في الارتقاء بالسنبلاوين

قال «محمد السعيد» عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين، لـ«الوطن»: «إحنا بنحاول نعمل أقصى جهدنا في إننا نحلق وعي ونظام جديد للبلد هنا، وده من خلال الجهد المبذول من قبل مجلس المدينة بمساعدة رئيس المجلس، وطبعا إحنا بنحاول نتبع تعليمات رئيس الجمهورية من خلال خلق بلد جديدة عندها حرص ووعي على بناء البلد».

وأكد «السعيد» على أنهم يحاولوا بذل قصارى جهدهم، وأن وجودهم بين أهالي البلدة يضيف عليهم الكثير من المسئولية والواجب الذي يحملوه على عاتقهم وعليه كنائب تأديته على أكمل وجه، وعبر عن سعادته بمجهود مجلس المدينة من خلال توزيع صناديق خاصة بالقمامة للحد من أثرها السلبي في المجتمع، سواء في الشارع أو في المحلات.

رئيس المدينة: نحل معظم المشاكل.. وبدأنا بالكاميرات

وأشارمتولي عبد العال رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في تصريح خاص بـ«الوطن» أنه يسعى دائمًا للقيام بواجبه في عمله وخدمة أهالي البلدة: «طبعا بتعاون مع النواب الأربعة بحيث نقدر نساعد ونحل معظم المشاكل، وبدأنا بالكاميرات في كل مكان، ورصف الطرق، ودلوقتي نزلنا وسط الناس نوزع الصناديق عشان يعرفوا إننا مع بعض هنبني بلد جديدة، ونتمنى من الناس يكون عندهم وعي».