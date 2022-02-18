جراحات متقدمة لـ3 مرضى يعانون من انشطار في الشريان الأورطي بالمنصورة

أجرى فريق طبي من أطباء قسم جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، جراحات متقدمة لـ3 مرضى يعانون من انشطار في الشريان الأورطي الصدري والبطني، وأجريت العمليات الثلاث في مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، وذلك عن طريق الدعامات المغطاة، مع تروية للشريان المغذي للطرف العلوي الأيسر بشريان صناعي وقد تم توفير الدعامات المغطاة ضمن منظومة قوائم الانتظار وبدعم الدكتور وسام فتحي وإدارة المركز والمستشفى الجامعي.

فريق طبي متخصص في جراحة الأوعية الدموية يجري العمليات

وأكد مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية،‏ في بيان له، أن الفريق الطبي من أساتذة جراحة الأوعية الدموية ضم كلا من الدكتور عبدالسلام مجاهد، والدكتور إيهاب سعد، والدكتور سامر رجال، والدكتور تامر خفاجي والدكتور محمد شكري والدكتور أحمد سامح العشرة، بالإضافة إلي أطباء التخدير كل من الدكتور دعاء دياب والدكتور محمد يونس.

تقنيات متقدمة في إجراء المعليات

وقال الدكتور تامر خفاجي، إن هؤلاء المرضى تم علاجهم بتقنية TEVAR وفقا لمعايير العلاج العالمية وبأحدث التقنيات وتوجه بالشكر للفريق ولشركة COOK ولمنظومة قوائم الانتظار، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

يذكر أن فريقا بحثيا بمركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، اكتشف بمشاركة فريق دولي بقيادة مصرية حفريات الجد الأكبر للثعابين الحالية، مثل الكوبرا والطريشة، وأيضا حفريات أضخم سحلية عديمة الأرجل في التاريخ، من صحراء محافظة الفيوم والتي يرجع عمرهم إلى 37 مليون عام تقريبًا، وأكد الباحثون على أن هذه الثعابين هي من أضخم سحلية عديمة الأرجل في التاريخ إلى أقدم أجداد الثعابين الحالية بالإضافة إلى تسجيل حفريات جديدة لثعبان الرنينوتت، ونشرت الاكتشافات في مجلة (JVP) يوم الأربعاء 16/2/2022.