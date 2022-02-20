رغدة تنفي اعتزالها الفن وارتداء الحجاب: «لولا المر ما عرفنا طعم الحلو»

حرصت الفنانة رغدة على نفي الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية بخصوص اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب.

ونشرت رغدة، صورة جديدة لها دون حجاب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلقت رغدة، على الصورة: «من قال إن دوراننا في رحابات الله العظيم اعتزالًا للحياة ومرها، فلولا المر لما عرفنا طعم الحلو».

وقالت رغدة منذ ساعات قليلة، عبر منشور على حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك»: «عشت حياتي دائمًا كما قدّر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده».

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، التي دارت حول سؤال «هل اعتزلت الفن أم تفكر في الاعتزال؟».

آخر أعمال رغدة

يذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية رغدة، مسلسل «الضاهر» للمخرج ياسر زايد، وبطولة الفنان محمد فؤاد، الذي عُرض في عام 2019، وجسدت فيه شخصية «أزهار»، وشاركها البطولة حسن يوسف، فريال يوسف، تامر عبدالمنعم، مادلين طبر، كريم كوجاك، إنجي شرف، أميرة هاني، صبري عبدالمنعم، سميرة محسن، أحمد التهامي وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم.

وتدور أحداث مسلسل الضاهر حول ضابط في الجيش يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.

أعمال رغدة الفنية

يبلغ رصيد رغدة الفني أكثر من 75 عملا فنيا بين السينما والدراما التليفزيونية والإذاعة على مدار مسيرتها الفنية، ومن أبرز أعمالها أفلام «استاكوزا، زوجتي والذئب، الإمبراطور، مصرع الذئاب، المركب، كابوريا، ترويض الرجل، آسف للإزعاج، العملاق، أحضان الخوف، السفلة، التقرير، النشالات الفاتنات، خيوط العنكبوت، وموت سميرة».