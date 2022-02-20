رئيس مجلس الشيوخ الكازخستاتي: نسعى إلى الاستفادة من مصر في محاربة الإرهاب

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمقر المجلس، اليوم، الوفد البرلماني لجمهورية كازاخستان برئاسة الدكتور مولين اشيمبايف رئيس مجلس الشيوخ الكازخستاتي.

رحب المستشار عبد الرازق بالضيوف، مؤكدا عميق تقديره لتلبيتهم دعوته لزيارة مصر، مشددا على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين، متطلعا إلى تقديره لكل ما يدعم توطيد أواصر العلاقات بينهما على كل المستويات، برلمانيا واقتصاديا وسياسيا، لافتاً إلى أن كل خطوة من خطوات التقارب بين البلدين الصديقين، تعبر بصدق عن نظرة القيادة السياسية فيهما، لتطوير هذه العلاقة، والوصول بها لأفضل الدرجات.

رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستانى يعرب عن امتنانه لمصر شعبا وقيادة

أعرب رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستانى، عن سعادته بالزيارة، مقدما شكره وامتنانه لمصر قيادة وشعبا، وكذلك للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على حفاوة الاستقبال، ومعربا عن تطلعه بأن تأتي هذه الزيارة بثمارها، وتحقق تطويرا للعلاقات بين الدولتين الصديقتين، برلمانيا وتجاريا وسياحيا.

وأوضح أن كازخستان تنتج كميات كبيرة من القمح، ومستعدة لتوريده لمصر، مشيرا إلى عودة السياحة الكازاخستانية لمصر، بدءًا من مارس المقبل، معربا عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مواجهة الإرهاب، مشيدا بما تشهده مصر من تطور على مختلف المجالات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية

في نهاية اللقاء، وجه رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني للمستشار «عبد الرازق»، الدعوة لحضور مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، الذي سيعقد في بلاده سبتمبر المقبل.

كما وجه دعوة أخرى للمستشار عبد الرازق، لزيارة مجلس الشيوخ الكازخستاني، ردا على زيارته، وهو ما رحب به رئيس مجلس الشيوخ المصري، معرباَ عن أمله في أن يتم ذلك في أقرب وقت.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ، والنائب الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية والأوقاف، والمستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس، والسفير عمرو عبد الوارث نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.