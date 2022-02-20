«الطاروطي»: القراء اشتغلوا في المطاعم خلال كورونا.. ولا بد من تخصيص معاش لهم

يعد قارئ القرآن الكريم من الشخصيات التي تعلق بها المصريون كثيرا، وبالأخص قراء الإذاعة المصرية الذين تربطهم علاقة وطيدة بالمصريين.

ومثل أي مهنة، يواجه القراء العديد من المشكلات، ونتعرف عليها من خلال الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، قارئ الإذاعة المصرية، في السطور التالية:

قال الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، إن مستقبل القراء غير مُؤمن؛ فقارئ القرآن يحصل على أجره يومي، وخصوصا الصف الثاني من القراء؛ لأن الصفوة أكرمهم الله، ولديهم ما يكفيهم ويكفي أسرهم في وقت العجز.

300 جنيه في المناسبة

وأضاف قارئ الإذاعة المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القارئ الذي يقرأ في دور المناسبات ويتحصل على 1000 أو 2000 جنيه كل أسبوع أو كل شهر، وذلك لأنه يحصل على 300 جنيه في الليلة، وهو أجر لا يكفي لمعيشته، لو أصابه مرض أو تعب من الممكن أن يتسول ويمد يده للناس.

الطاروطي: القراء اشتغلوا في المطاعم خلال كورونا

وأشار «الطاروطي»، إلى أن القارئ يدفع ضرائب، وهو يمارس أعمال حرة وليست ثابتة، وما حدث في فترت كورونا جعل القارئ دون مصدر دخل سنة كاملة، وهناك بعض القراء اشتغلوا في مطاعم، وبعضهم عمل «سائق تروسيكل»، وهذا لا يليق بقارئ القرآن، كما أن هناك من كبر في السن ولم يعد يقرأ القرآن ولم يعد له مصدر دخل، وهذا شيء غير مقبول.

وطالب الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، بتخصيص نسبة من الضرائب التي يدفعها القراء مثلا 10% أو 15%، كمعاش لهم وذلك بعد وصولهم لسن الستين.