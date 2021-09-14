الإذاعة المصرية تنتج أعمالا عن وسطية الإسلام

استقبل الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، بمكتبه بالهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والوفد المرافق له، والذي ضم أحمد مرتضى مدير البرامج بالاتحاد، وبحضور بسمة حبيب رئيسة العلاقات الدولية بالهيئة الوطنية للإعلام.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون والتواصل في كل الأنشطة الإذاعية والإعلامية والبرامجية، والتي تساهم في فهم صحيح الدين.

عمرو الليثي: الإذاعة المصرية من أعرق الإذاعات في العالم العربي

كما تناول اللقاء دعم الإنتاج المشترك بين الإذاعة المصرية واتحاذ إذاعات الدول الإسلامية، على أن يكون باكورة هذا التعاون إنتاج الإذعة المصرية ثلاثة مسلسلات إذاعية درامية لصالح اتحاد الإذاعات الإسلامية، تتناول موضوعات تاريخية وتراثية ودينية تحمل صبغة وسطية الإسلام واعتدال منهجه وأنه دين يسر وتسامح يبتعد عن الغلو من خلال مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة، كما تم مناقشة تدريب عدد من الإذاعيين والإعلاميين.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الليثي، على أن الإذاعة المصرية من أعرق الإذاعات في العالم العربي ولها رسالة ودور مؤثر عبر التاريخ، ونتطلع إلى التعاون معها في العديد من المجالات الإعلامية والإذاعية بما يخدم مصلحة الجانبين.

وكان عمرو الليثي، قد التقى مؤخرا مع حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وناقشا معا سبل تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام، واتحاد الإذاعات الإسلامية، في العديد من المجالات الاعلامية، وتدريب العديد من الكوادر الإعلامية، وإقامة العديد من الندوات واللقاءات الإعلامية والثقافية.

اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لإنتاج وتبادل البرامج مع الدول الأعضاء

كما ناقش الطرفان عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لإنتاج وتبادل البرامج مع الدول الأعضاء، التي تسهم بقوة في تجديد الخطاب الدينى، وإبراز الصورة الصادقة الوسطية للدين الإسلام، وكذلك تدريب عدد من الإذاعيين والإعلاميين بمعهد الإذاعة والتلفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام، وإقامة عدد من الندوات التثقيفية مع نخبة من الإعلاميين والإذاعيين.