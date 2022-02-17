أكبر مصدر عالمي يفرض ضرائب على تصدير القمح

قالت وزارة الزراعة الروسية، إنَّه جرى فرض ضرائب على تصدير القمح الروسي -أكبر دولة من حيث التصدير والثالثة من حيث الإنتاج عالميا- خلال الفترة بين 21 يناير حتى مطلع فبراير عند 95.8 دولار للطن المتري، إذ انخفضت حصيلة رسوم التصدير العائمة لروسيا، بمقدار 1.7 دولار للطن.

تأثير فرض ضريبة الصادرات على القمح بمنطقة البحر الأسود

وأظهرت مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، وصول سعر القمح البروتيني لمنطقة البحر الأسود، أي لروسيا وأوكرانيا، عند 330 دولار للطن المتري في 21 يناير الماضي، بزيادة دولار واحد عن أسعار 14 يناير 2021، بتأثير من إعلان ضريبة التصدير.

انخفاض رسوم التصدير على مدار الأسبوعين الماضيين

فيما أشارت المذكرة البحثية، إلى انخفاض رسوم التصدير خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن وصلت إلى ذروتها عند 98.20 دولار للطن المتري للقمح المشحون خلال الفترة من 12 يناير وحتى 18 يناير الماضي، بعد قيد إضافي على المصدرين من حصة الحكومة الروسية لتصدير القمح الروسي، من 15 فبراير إلى نهاية السنة التسويقية في 30 يونيو، والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر عند 8 ملايين طن متري.

وتابعت «جلوبال بلاتس»، أنَّ هذا يعد انخفاض كبير في الحصة التسويقية لنفس الفترة من العام الماضي، عندما تم تحديدها عند 17.5 مليون طن متري، على الرغم من أنها تغطي جميع الحبوب ولم يكن لها مخصصات منفصلة للقمح.

أسعار القمح تتراجع 6% على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية

شهدت الفترة التي سبقت تنفيذ القرار اندفاع المصدرين لشحن البضائع مع انخفاض الأسعار بنسبة 6% خلال الأسابيع الثلاثة السابقة على منتصف فبراير، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في 22 يناير 2021.

الحكومة الروسية تفرص ضريبة التصدير المتغيرة للحد من زيادة الأسعار المحلية

وجرى إقرار ضريبة التصدير المتغيرة بروسيا في 2 يونيو 2021، بعد أن تم تحديد مستوى ثابت من الأشهر الثلاثة السابقة، حيث سعت الحكومة للحد من ارتفاع أسعار الحبوب المحلية.

ويجرِ احتساب ضريبة التصدير بنسبة 70% من الفرق بين متوسط ​​أسعار التصدير على أساس سعر التسليم خلال الستين يومًا التي تسبق يوم الحساب و200 دولار أمريكي.

تصدير 35 مليون طن من القمح

تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تصدر روسيا 35 مليون طن من القمح في العام التسويقي 2021-22 (يوليو-يونيو) ، وقالت الخدمة الفيدرالية الروسية لمراقبة الصحة البيطرية والنباتية إن البلاد صدرت 22.7 مليون طن حتى 13 يناير 2022.

ويعد القمح أحد المكونات الرئيسية لإنتاج الخبز حول العالم، فضلاً عن كونه أحد السلع الاستراتيجية التي تحظى بأهمية عالمية وطلب مرتفع من جانب الدول، لتأمين احتياجاتها من السلعة الاستراتيجية.