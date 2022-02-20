«التموين» تعلن تفاصيل إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية.. مساحتها 150 فدانا

أعلن مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور الهامي الكردي، عن بدء المرحلة الأولى من إنشاء مدينة الذهب المزمع إقامتها في العاصمة، وذلك خلال فاعليات اليوم الثاني لمعرض «نبيو» للمشغولات الذهبية، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة 30 شركة من كبرى الشركات العاملة في صناعة وتجارة المشغولات الذهبية.

وأشار «الكردي»، إلى أن المشروع من المتوقع أن يقام على مساحة 150 فدانا، ومدة تنفيذه تصل إلى عامين، لافتا إلى أن المشروع بدأ العمل به منذ عام، بالتعاون مع شركة أوكوبلين الاستشارية، وتم اختيار موقع المدينة بحيث تكون قريبة من المحاجر وسهل الوصول إليها.

المرحلة الأولى تقام على مساحة 60 فدانا

وأوضح «الكردي»، أن المرحلة الأولى تقام على مساحة 60 فدانا، وتتضمن 4 مناطق؛ الأولى: المنطقة الصناعية وتشمل طرح 384 ورشة بمساحات تشمل 35 مترا مربعا بنحو 88 ورشة، و50 مترا مربعا بنحو 112 ورشة، و70 مترا مربعا بنحو 64 ورشة، و100 متر مربع نحو 96 ورشة، و300 متر مربع بنحو 324 ورشة، ويضاف إليها الخدمات والحركة.

وأشار إلى أنه يتم إنشاء 25 مصنعا؛ منها 20 مصنعا على مساحة 1250 مترا مربعا «دور وميزانين»، و5 مصانع على مساحة 560 مترا مربعا، ويتم طرحها بنظامي الإيجار، وكذلك بنظام التمليك حسب متطلبات المصنعين والتجار.

مدينة الذهب تضم متحفا ومركزا للتصميم والإبداع

وأضاف الكردي، أن المنطقة الثانية تضم منطقة للاستعمال المختلط تتضمن إقامة متحف ومركز للتصميم والإبداع بمساحة كلية 3760 مترا مربعا، ويتم عرض مشروع المتحف على وزارة السياحة والآثار، وذلك لأخذ رأيها؛ بحيث يتم عرض معروضات ذهبية توضح صناعة الذهب في مصر في كل حقبة تاريخية منذ عصر الفراعنة وحتى الآن، بالإضافة إلى إنشاء مبنى لمصلحة الدمغة والموازين على مساحة 2400 متر مربع، ومركز للخدمات اللوجستية والبيع على مساحة 2800 متر، بالإضافة إلى منطقة تضم 5 بنوك بمساحة 300 متر مربع.

وأوضح أنه يتم إقامة منطقة للمطاعم والكافتريات على مساحة 2100 متر مربع، مضيفا أن المنطقة الثالثة تتمثل في إقامة المنطقة التعليمية التي تضم مدرسة تعليم فني تستوعب من 450 إلى 500 طالب مع جزء داخلي «المنطقة التعليمية» على مساحة 675 .16 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مبنى الإدارة والمكتبة والمسرح يستوعب 1200 متفرج، ويتم إقامة 8 معامل تعليمية، بالإضافة إلى 18 فصلا تعليميا، ويكون هناك مبنى سكني للطلاب بإمكانية تسكين 150 طالبا، وآخر للعاملين ويتم بدء الدراسة بالمدرسة بمجرد الانتهاء من تنفيذ المشروع الذي يتراوح من عامين إلى عامين ونصف.

وأشار إلى المنطقة الرابعة تتضمن المنطقة السكنية التي يسكن فيها العاملون وتحتوي على 180 شقة بمتوسط مساحة 70 مترا، وتستوعب 700 ساكن، بالإضافة إلى إقامة مركز صحي ونادي اجتماعي.

جار تجربة دمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر

ومن جانبه، قال رئيس مصلحة الدمغة والموازين اللواء أحمد سليمان، إنه تجري الآن عملية التشغيل التجريبي لـ دمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع 10 من كبرى الشركات العاملة في مجال الذهب، وذلك للتعرف على المشكلات التي تواجه عملية الدمج ومحاولة تلافيها قبل عملية التشغيل الفعلية، التي من المقرر أن تبدأ خلال أشهر.

وأشار إلى أنه يتم عقد لقاء بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة المصنعين والتجار العاملين بصناعة المشغولات الذهبية، وذلك لأخذ مقترحاتهم وتلبية متطلباتهم في مشروع مدينة الذهب قبل وضع المخطط النهائي.