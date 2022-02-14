وزارة السياحة والآثار تعلن أسماء الفائزين في مسابقة «أعرف بلدك»

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم، عن أسماء الفائزين بمسابقة «اعرف بلدك» والتي نظمتها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 وزائري جناح الوزارة المشارك في المعرض، في إطار جهود الوزارة لتنشيط حركة السياحة الداخلية، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين.

فوز 30 مشاركا برحلات إلى قلعة صلاح الدين و«القومي للحضارة»

وأكّدت آيتن فؤاد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إجراء قرعة لأسماء المشاركين في المسابقة، والتي أسفرت عن فوز 30 مشاركا برحلة سياحية إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة، والمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

يشار إلى أنّ وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والإدارة العامة للنشر العلمي في المجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع مصنع كنوز للمستنسخات الأثرية، شاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، والتي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من 26 يناير الماضي، وحتى 7 فبراير الجاري تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، بجناح في الصالة الرئيسية، ويضم أحدث إصدارات المجلس إلى جانب الإصدارات العلمية المتميزة السابق إصدارها، بالإضافة إلى عرض للمستنسخات والنماذج الأثرية.

كما ضم الجناح عددًا من الشاشات لعرض الأفلام الترويجية التي نقذتها وأصدرتها الهيئة، خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عرضها على جميع شاشات العرض الرئيسية الموجودة داخل المعرض.