بعد 35 سنة زواج.. خمسينية تطلب الخلع: «مرتبط ببنت بيصرف عليها واحنا لأ»

ذهبت سيدة خمسينية لمحكمة الأسرة برفقة أبنائها الـ3، لتخلع زوجها بعد أن اكتشفت علاقات النسائية المتعددة، فضلًا عن ارتباطه بفتاة قاصر ينفق عليها أمواله، ويبخل كالعادة عليها وعلى أبنائهما، وعندما تأكدت من استحالة العشرة بينهما، توجهت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى خلع.

وقالت الزوجة صاحبة الـ54 سنة لقاضي محكمة الأسرة إنها تزوجت منه بحكم الجيرة التي كانت بينهما، وعندما تقدم لخطبتها كانت فتاة صغيرة مسيرة ليست مُخيرة، وبعد عام ونصف العام تزوجا وانتقلا لعش الزوجية، ولم ينتظر كثيرًا ليظهر الوجه الثاني له أمامها، ومنذ الأسبوع الأول ظهرت طباعه السيئة وعرفت أنه شديد الغيرة وإنه عند الغضب لا يعرف أحد ويكسر أثاثات المنزل ويقلبه رأسا على عقب، فكانت تخشي التنفس في وجودة، وبعد عدة أشهر علمت بحملها واعتقدت أن وجود طفل في حياتهما سيغير أحوال الزوج.

«بخيل عليا ونزيه على نفسه»

وأكملت الزوجة حديثها للقاضي، وقالت إنها بعد فترة حاولت جاهدة أن تجعله يكف عن تصرفاته، لكن فشلت جميع محاولاتها، وكان دائما ما يفتعل المشكلات معها دون سبب ويتركها بلا حديث بالأيام، وخلال سنوات زواجها الأولى أنجبت منه 3 أولاد، وقامت بتربيتهم بمفردها رغم وجوده معهم، وأنه كان يبخل عليها وعلى أولاده في كل شيء بداعي أنه يوفر لهم حياة كريمة للمستقبل، وينزه نفسه في المأكل والملبس والترفيه.

مرتبط ببنت قاصر

وتابعت الزوجة: «كل فترة كنت بعرف إنه على علاقة بواحدة، وإن عنده علاقات نسائية كتير وكان بيتفاخر بكده، لكني سكت لمدة 35 سنة علشان أربي ولادي، وفعلا ربيتهم والـ3 بقوا مهندسين، ومن فترة عرفت إنه مرتبط ببنت قاصر، وبيوهمها بالارتباط».

دعوى خلع بعد 35 سنة

وأنهت الزوجة دعواها بأنها لم تعد تتحمل إهانته لها وهي بهذا العمر، فقررت أن تترك له المنزل وذهبت لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 244، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.