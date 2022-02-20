ضبط لصوص سيارات وقطاع طرق في حملات أمنية خلال 24 ساعة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، ضمن جهودها لضبط مرتكبي جرائم السرقة، أنّ أحد الأشخاص عرض سيارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بدائرة القسم، وتقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وتبيّن أنّ له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم.

وبالكشف عن السيارة المضبوطة تبين أنّها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهة المتهم اعترف بسرقة السيارة المشار إليها بأسلوب المغافلة، حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، عقب ترجّل مالكها منها تاركا مفتاح التشغيل داخلها، وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.

ضبط قطاع طرق في عين شمس

وكثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بأنّهما حال سيرهما بدائرة القسم فوجئا بأحد الأشخاص يستوقفهما، ويهددهما بسلاح أبيض «سكين»، واستولى منهما على «هاتف محمول – متعلقات شخصية» كرها عنهما.

وبإجراء التحريات المكثفة وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة، شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بتخلصهما من السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمان والمضبوطات، واتهماهما بسرقتهما بالإكراه.

ضبط لص السيارات

وأسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكب واقعة دهس مواطن أثناء منعه أحد الأشخاص سرقة سيارته، وتبيّن أنّ المتهم عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه والحكم عليه في عدد من القضايا، بينها «مخدرات، سلاح، ضرب».

وبتقنين الإجراءات، داهمت قوة من قطاعي الأمن العام والمركزي، وإدارة البحث الجنائي في مديرية أمن سوهاج، مكان اختباء المتهم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه، وعُثر بجواره على «بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار»، كما جرى ضبط سيارة «سبق الإبلاغ عن سرقتها».

وكثّفت وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، من «مندوب مبيعات – مدير عام بإحدى الشركات للمشغولات الذهبية»، بأنّه حال وجود الأول بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، استقل سيارة أجرة بقصد توصيله لأحد الأماكن بدائرة القسم، وفور نزوله اكتشف فقد كيس بداخله «150 جنيه ذهب» من داخل السيارة المشار إليها عندما كان في وجهته لتوصيلهم للثانب، وبسؤال قائد السيارة أنكر عثوره عليه، واتهماه بالسرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن صحة الواقعة، وأمكن تحديد السيارة سالفة الذكر، وتبيّن أنّها قيادة «سائق مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة»، وأنّه وراء ارتكاب الواقعة، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنّه عقب توصيل المجني عليه الأول عثر على كيس داخله المسروقات، فتحفظ عليه وأخفاه بقصد التصرف بمحتوياته بالبيع، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهم، واتهماه بارتكاب الواقعة .