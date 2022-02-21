وزير التعليم: شكل امتحان الثانوية اختصاص الوزارة.. و «مفيش حذف في المناهج»

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التيرم الثاني لن يشهد أي حذف في المناهج، موضحًا: "مش عاوزين نسمع كلمة حذف أو تخفيف أو إلغاء، مفيش تعليم في العالم يستخدم الـ3 كلمات دول .. الإجابة لأ، وهنكمل المنهج لأنه مبني على بعض، ومنقدرش نقول نشيط ونحط".

وحول امتحانات الثانوية العامة، أكد شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، مقدمي برنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أنها سواء كانت إلكترونية أو ورقية ليست موضوع الطالب أو ولي الأمر، لكنها من اختصاصات الوزارة، لكن الطالب ملزم بالتحضير للامتحان بأي شكل: «لو جبنا له بوكلت يكتب فيه ولو جبنا له ورقة يكتب فيها ولو جبنا له تابلت يشتغل عليه»، مشيرًا إلى أن الوزارة حددت شكل الامتحان ولن يتم الإعلان عنه إلا قبل الامتحانات مباشرة.

أول جزء في التيرم الثاني

وتابع: "الجزء الأول من التيرم الثاني سيكون لاستكمال ما لم يتم إنجازه في التيرم الأول وتحديدا في مادتي العلوم والرياضيات، والكتاب الذي تم طبعه للتيرم الثاني حجمه متناسب مع الفترة المتبقية إلى موعد الامتحانات في الجدول وبالتالي فلا ضغط على الطلاب".

تعيين المعلمين الجدد

وحول تعيين المعلمين الجدد، أكد أن الوزارة تنسق بشكل يومي في كمل التفاصيل مع الجهات المعنية مثل مجلس الوزراء، إذ أن عمليات التعيين تسير وفق معايير سد العجز الموجود حاليا: «لدينا 5 جولات من التعيينات، ونتشارك مع كليات التربية حيث يحدث تغيير في مناهجها لتخريج مدرسين يتوافقون مع النظام الجديد وحتى يكون لهم فرصة في هذه المسابقة، وخلال الأسبوعين المقبلين تسمعون عن مواعيد وكيفية التقديم».