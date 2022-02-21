سيد صادق: شيريهان مش بتعرف تمثل.. وضربتني قلم جابلي العصب السابع

كشف الفنان سيد صادق، كواليس فيلم «خلي بالك من عقلك»، قائلا: «القلم اللي أخدته من الفنانة شيريهان جابلي العصب السابع، هي كانت تقابل أي راجل في الفيلم فيجيلها انتكاريا وتديله بالقلم».

شيريهان ضربتني 3 مرات

وأضاف «صادق»، خلال لقاء ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، «أنا اتضربت من شيريهان في الفيلم 3 مرات، لأن المخرج العظيم محمد عبد العزيز عاد المشهد 3 مرات، قولته والنبي يا أستاذ محمد إيد شيريهان صعبة ومش بتهزر».

شيريهان مش بتعرف تمثل

وتابع: «شيريهان مش بتعرف تمثل، ولازم تبقى الشخصية، فكان القلم قلم فعلا، ومش قادرة كل مرة نعيد يجيلها الحالة، والقلم بتاعها جامد أوي، وجالي بعدها العصب السابع، ولسة بعاني منه لحد النهاردة بسب المشهد دة».

دخوله لعالم التمثيل

وكشف الفنان سيد صادق عن بداية دخوله لعالم التمثيل، قائلا إن هوايته التمثيل منذ أن كان طالبا في المدرسة، «زمان كان فيه المسرح المدرسي، وكانوا بينظموا مسابقات دورية على مستوى المحافظات، فكان الفنان نور الشريف بيطلع المركز الأول وأنا المركز التاني».

وأشار إلى أنه خالط الطلاب الذين أصبحوا بعد ذلك فنانين، حيث التحقوا بمعهد التمثيل بعد ذلك، بينما هو لم يستطيع الالتحاق بالمعهد، «كنت بشتغل وفي نفس الوقت منتمي للأسرة الفنية، ومن هنا بدأت الحكاية».

التمثيل هوايتي وحبي وعشقي

ولفت الفنان سيد صادق، إلى أنه يعمل في مجال استيراد قطع الغيار، وكان من كبار تجار السيارات سابقا، «شغال في البيزنس، لكن التمثيل كان هوايتي وحبي وعشقي».

دوره في «لن أعيش في جلباب أبي»

وعن دور «المعلم سالم خيشة» في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، قال: «الناس بيعايروني بيها لحد دلوقتي، والمسلسل ده من ضمن التاريخ».