دنيا سمير غانم لـ«شيريهان»: شكرا يا مثال الاجتهاد والسعادة والموهبة

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على توجيه الشكر للفنانة الكبيرة شيريهان عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أشادت بها عبر صفحتها على موقع «تويتر».

دنيا سمير غانم تشكر شيريهان

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر خاصية «ستوري» على صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام» رسالة لشيريهان قالت فيها: «شكرا جدا يا مثال الاجتهاد والسعادة والقوة والموهبة إللي مفيش زيها بحبك أوي».

وكانت الفنانة شيريهان قد نشرت تويتة عبر صفحتها الخاصة على موقع تويتر قالت فيها: «ربي يحميكي ويبارك فيكي يا حبيبتي يا ابنة مصر الجميلة المحترمة الموهوبة جدا، ملاك مصري بديع دنيا سمير غانم».

آخر أعمال شيريهان

يذكر أن الفنانة شيريهان كانت قد قدمت مؤخرا مسرحية كوكو شانيل، الي شاركت فيها بجانب هاني عادل وإنجي وجدان وتامر حبيب وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف دكتور مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.

أما الفنانة دنيا سمير غانم فكانت آخر الأعمال التي قدمتها مسلسل بدل الحدوتة 3 في دراما رمضان لعام 2019 وشاركت فيه بجانب محمد سلام وبيومي فؤاد وشيماء سيف وسمير غانم ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.

وكانت من المفترض أن تشارك في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل «عالم موازي» ولكن تم إصابتها بفيروس كورونا ولم تتمكن من استكمال التصوير واللحاق برمضان، ويشارك معها في المسلسل شيماء سيف وعمرو وهبة ومحمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هشام جمال وعمرو وهبة وإخراج هشام جمال.