بعد قليل.. إعادة محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك في قضية الاتجار بالبشر

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس بعد قليل إعادة محاكمة «فتاة التيك توك» حنين حسام، وذلك بعد صدور حكم بالسجن المشدد 10 سنوات ضدها على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر.

حكم بالسجن المشدد 10 سنوات

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وعاقبت محكمة الجنايات، حنين حسام فتاة التيك توك، في وقت سابق، بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية الاتجار بالبشر، وبعد صدور الحكم غيابيا، اختبأت حنين حسام داخل إحدى الشقق السكنية، في منطقة بنها بمحافظة القليوبية.

اختباء وبث مباشر للمتهمة

وبعد صدور الحكم الغيابي اختبأت المتهمة في أحد الأماكن، وظهرت خلال بث مباشر عبر صفحتها الشخصية، توضح فيه حقيقة الاتهامات الموجهة إليها، وبعدها تمكّنت مأمورية أمنية بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام بالقليوبية، من ضبطها أثناء اختبائها داخل الشقة، كما جرى اقتيادها إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حنين حسام لإعادة محاكمتها، تم اقتيادها وسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية وإيداعها بصحبة «مودة الأدهم»، المتهمة في نفس القضية وصادر ضدها حكما بالسجن لمدة 6 سنوات، ولكن حكم مودة الأدهم كان حضوريا، أما حكم حنين حسام، صدر غيابيا.

ووجهت النيابة العامة لفتاة التيك توك، عدة تهم منها تهمة إنشاء واستخدام مواقع وحسابات خاصة، لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر باستخدام فتيات في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، بهدف الحصول من ورائهن على منافع مادية، استغلالًا لحاجة المجني عليهن للمال ووعدها لهن بإعطائهنّ مبالغ مالية.