جون كيري يلقي خطابا بالجامعة الأمريكية عن تغير المناخ استعدادا لـcop27

يلقي جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، اليوم الإثنين، بالجامعة الأمريكية في القاهرة، خطابا حول مستقبل العمل المناخي الدولي، في الفترة التي تسبق مؤتمر التغير المناخي، المقام في مدينة شرم الشيخ «cop27»، كما يلتقي مع نظرائه الحكوميين وممثلي الأعمال، لبحث الطموح المناخي المستمر والمتزايد.

اجتماع لمجموعة عمل التغير المناخي

يطلق كيري، الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل المعنية بالتغير المناخي، بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وهو يعتبر مسعى مشترك لتعزيز الأهداف المناخية والثنائية والمتعددة الأطراف قبل «cop27».

كان مبعوث جون كيري، قد زار مصر في يونيو الماضي، إذ أكد وقتها، أن مصر بالفعل في مكانة ووضعية تمكنها من أن تكون قائدة في عملية التحول نحو الطاقة المتجددة، وأنها تنعم بفرص من شأنها أن تجعلها الدولة الأولى في العالم، في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.

جهود مصر في مجال المناخ

تستضيف مصر الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، المعروف باسم «cop27»، إذ تأمل القاهرة، أن تحقق تقدما في مجالات الأولويات، مثل تمويل المناخ والتكيف والخسارة والأضرار، لمواكبة التقدم الذي يأمل العالم أن يحققه في جهود التخفيف والوصول إلى الحياد الكربوني.

وفي زيارة جون كيري الأخيرة للقاهرة، أكد أن مصر لديها فرصا واعدة لتكون الدولة الأولى في العالم في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة التمويل للتكيف، مشيرا إلى سعي أمريكا، للعمل عن كثب بشكل أكثر مع دول مثل مصر، نظرا لما لديها من قدرة على الإسراع في عملية التحول نحو الطاقة المتجددة.

وأشار مبعوث الرئيس الأمريكي، إلى فرص مصر الواعدة، في عملية التحول إلى الطاقة المتجددة، لخلق فرص وهواء أكثر نقاء، وأمنا أفضل، مضيفا: نرى أمامنا فرصا أكبر لبناء مستقبل أفضل من خلال قدرتنا على التحرك نحو الاقتصاد الجديد للطاقة الذي سيكون أكبر اقتصاد عرفه العالم على الإطلاق».