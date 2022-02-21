تقرير عالمي يكشف أكثر الهواتف مبيعا في مصر.. «هواوي» خارج القائمة

تربعت العلامة الكورية سامسونج، على عرش مبيعات الهواتف المحمولة في مصر، واحتلت المرتبلة الأولى فى العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول، بحصة سوقية بلغت 32%.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK، فإنّ مبيعات الهواتف المحمولة في مصر نمت بنسبة 11% في 2021، مقارنة بالعام 2020، حيث باعت الشركات العاملة في السوق المصري أكثر من 16 مليون جهاز في 2021، مقابل 14.6 مليون جهاز في ذات الفترة من العام السابق له.

أوبو احتلت المرتبة الثانية بحصة سوقية 25.3%

وذكرت مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK، في تقريرها، أنّ شركة أوبو الصينية احتلت المرتبة الثانية بحصة سوقية 25.3%، وفي المرتبة الثالثة جاءت العلامة التجارية ريدمي بنسبة 12%، فيما حلت إنفينيكس وريلمي في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، مسجلتان حصة سوقية 8.5% لكل منهما.

وتابع التقرير، أنّ شركة فيفو الصينية التي دخلت السوق المصري مؤخرا، احتلت المرتبة السادسة بحصة سوقية 2.7%، فيما توزعت الحصة السوقية بين باقي العلامات التجارية التي تعمل في السوق المصري، بما فيها شركة هواوي الصينية، التي خرجت من قائمة العشر الأوائل للمبيعات في السوق المصري.

مبيعات أجهزة الموبايل في عام 2021 قدرت بنحو 1.5 مليون جهاز تقريبا

من جانبه، قال المهندس كريم غنيم، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إنّ زيادة مبيعات أجهزة الموبايل في عام 2021 بنحو 1.5 مليون جهاز تقريبا، يرجع إلى ما شهده العالم من إغلاق في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وما تبعه من إغلاق تام لكل الأعمال، خاصة في دولة الصين التي شهدت بؤرة تفشي المرض، والتي تعتبر الأعلى إنتاجا للهواتف المحمولة في العالم.

وأضاف غنيم لـ«الوطن»، أنّ العام 2021 شهد تحسنا في المبيعات بسبب فتح الأسواق وعودتها تدريجيا، متوقعا زيادة المبيعات في العام 2022 بشكل أكبر، حال عودة الأسواق لطبيعتها التي كانت تسبق ظهور فيروس كورونا.

خروج هواوي من المنافسة أمر طبيعي

وأكد غنيم، أنّ خروج هواوي من المنافسة أمر طبيعي، خاصة بعد أن قررت جوجل إيقاف دعم هواتفها التي تعمل بنظام التشغيل آندوريد، ولجوء الشركة إلى نظام تشغيل جديد لا يعرفه الكثير من المستخدمين، متوقعا سيطرة علامات تجارية اخرى على السوق بما في ذلك سامسونج وأوبو.