كيف تستعيد هاتفك المسروق؟.. بعد واقعة سرقة موبايل خالد الغندور

بعد تعرض الكابتن والإعلامي خالد الغندور لسرقة هاتفه المحمول خلال توجهه إلى المنزل في مدينة 6 أكتوبر، مستقلا الطريق الدائري، وهي الحادثة التي يحتمل تعرض أي شخص لها في أي وقت، لذا بدأ البعض يبحث عن كيفية استرجاع الموبايل حال تعرضه لتلك الحالة؟.

وحتى تتمكن من استرجاع الهاتف المسروق، تستعرض بوابة «الوطن» خطوات التعامل في حالة ضياع الهتف أو سرقته لاسترجاعه، وفق الموقع الأمريكي «cnet»، في التقرير التالي:

حماية الهاتف قبل السرقة

بعد شراء هاتف ذكي جديد، يجب أن تقوم ببعض الخطوات التي لن تستغرق أكثر من 5 دقائق، لكنها ستمكنك من استعادة الهاتف في حالة ضياعه، خاصة إذا كان يعمل بنظام الأندرويد أو التي تعمل بنظام الـ IOS، وهي كالآتي:

تفعيل خاصية الحماية على الأندرويد

- الدخول على إعدادات الهاتف.

- ثم اختيار إعدادات الخصوصية والأمان أو Security & privacy

- بعد الدخول على القائمة، يجب الضغط على Find My Device

- وتفعيل تلك الخاصية، وهي الطريقة التي ستمكنك من تحديد موقع الجهاز في حالة فقدانه أو سرقته.

تفعيل خاصية الحماية على الـ IOS

ولتفعيل تلك الخاصية على هواتف التي تعمل بنظام الـ IOS، من خلال الآتي:

- اختيار أيقونة إعدادات الهاتف Apple ID

- ثم اختيار iCloud

- ستجد في آخر القائمة، اختيار Find My iPhone وتأكد أنها مفعلة

خطوات استعادة الهاتف المسروق

في حالة سرقة الهاتف أو فقدانه، فمن خلال الخطوات السابقة، يمكنك تتبع الهاتف من خلال اتباع الآتي:

- يمكنك من خلال الدخول على هاتف آخر، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، الدخول على الهاتف، والتحكم في التطبيقات ومعرفة موقع الهاتف على خرائط جوجل، وحتى الاتصال على الهاتف.

- أما في حالة كان الهاتف مغلقا، فسيكون بإمكانك معرفة فور دخول الهاتف، وتفعيل وضع الضياع، والذي يظهر رسالة برقم هاتف يتم تحديده للتواصل مع صاحب الهاتف.

- أو في حالة اليأس من العثور على الهاتف، يمكنك حذف البيانات والداتا الشخصية على الهاتف.

- وفي كل الأحوال سيكون عليك إبلاغ الشرطة وتحرير محضر رسمي بضياع الهاتف، وإيقاف شريحة المحمول المسجلة باسمك، حتى لا تتعرض للمساءلة في حالة استخدامه في أمور غير قانونية.