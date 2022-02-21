الخشت يتابع إنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال بالشرق الأوسط: تكلفته 3 مليارت جنيه

يتابع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، سير العمل بمشروع إنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على الوضع الحالي للمشروعات الكبرى التي تنفذها الجامعة وفق جدول زمني محدد والمساهمة في تذليل التحديات والعقبات ودفع وتيرة العمل والالتزام بالمعدلات الزمنية للمشروعات لسرعة الانتهاء منها والبدء في تقديم خدمات للجمهور

افتتاح المجمع بعد 3 سنوات

وكشف رئيس جامعة القاهرة، سرعة تقدم وتيرة العمل داخل مشروع إنشاء المجمع الطبي لعلاج الأطفال، موجهًا بضرورة رفع معدلات الإنجاز بما يساهم في الانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة وبأعلى جودة مطلوبة.

وقال الخشت، إنَّ مشروع إنشاء مجمع طبي لعلاج الأطفال يأتي استكمالًا وامتدادًا لمستشفيات طب الأطفال بقصر العيني، وفي إطار الاهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن المصري وتوفير خدمات علاجية لكل فئات المجتمع، مشيرًا إلى أنَّ المجمع الطبي يهدف إلى علاج الأطفال وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل مرفق للرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنَّ المجمع سيتمّ افتتاحه بعد 3 سنوات بتكلفة مبدئية 3.4 مليار جنيه، وسيبنى على مساحة تبلغ 70 ألف متر مسطح، بسعة سريرية تزيد على 300 سرير إقامة ما بين أسرة تمريض وأسرة رعاية مركزة وحضانات، ويتكون المجمع من 6 مباني وهي المستشفى الرئيس، وفندق إقامة أهالي المرضى، ومركز التدريب ومعهد التمريض، وسكن الأطباء والتمريض، ومبنيان للخدمات.

70 ألف متر مسطح مساحة المجمع الطبي بسعة 300 سرير إقامة

كما يتضمن المجمع عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية النادرة، ويتكون من 6 مبانٍ؛ مبنى المستشفى الرئيس، ومبنى فندق إقامة أهالي المرضى، ومبنى مركز التدريب ومعهد التمريض، ومبنى سكن الأطباء والتمريض، ومبنيان للخدمات، كما يضم المجمع 10 غرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، و 5 وحدات تمريضية (إقامة) بإجمالي 140 سرير مريض، و7 وحدات رعاية مركزة تخدم نحو 67 مريضًا، ويضم أيضًا المجمع 44 عيادة خارجية لتخصصات طب الأطفال كافة.

كذلك يضم قسم أشعة متكامل، وقسمًا للمعامل، وقسمًا للطوارئ، وقسمًا للغسيل الكلوي، وقسمًا للعلاج الطبيعي، وصيدلية مركزية، وصيدلية إكلينيكية، ويضم المجمع قاعتي محاضرات كبرى و 8 قاعات تدريس، ويوفر المشروع مساحات خضراء حيث يقام المجمع وفقًا لمبادئ العمارة الخضراء والذكية.

جدير بالذكر، أنَّ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وضع حجر الأساس للمجمع الطبي للأطفال بمدينة 6 أكتوبر في ديسمبر 2021 بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وبحضور مجلس جامعة القاهرة ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء هيئة التدريس والإعلاميين، وقد بدأ العمل في إنشاء مجمع طبي للأطفال منذ أكثر من عام بعد موافقة مجلس الجامعة على مقترح الدكتور محمد الخشت وترحيب محافظ الجيزة، نظرًا لاحتياج محافظة الجيزة إلى زيادة الصروح الطبية لتلبية احتياجات سكان المحافظة.