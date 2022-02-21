مصادرة 1520 كيلو لحوم غير صالحة في حملات للطب البيطري بالغربية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية اليوم الاثنين، عن مصادرة 1520 كيلو لحوم ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة البيانات، ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في أسواق مراكز ومدن طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة، حفاظا على صالح المواطنين.

مصادرة 1520 كيلو لحوم ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

صرح بذلك الدكتور حاتم كمال أنور مدير الطب البيطري بالغربية، لافتا إلى أنه وجه لجانا تفتيشية على الأسواق والمحلات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم والأسماك المدخنة، تنسيقا مع مباحث التموين، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

ضبط 949 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بالغربية

كما أسفرت الحملات المرورية خلال الأسبوع الجاري عن ضبط 949 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ما بين لحوم بقري وجاموس وضأن، و13 كيلو سجق غير صالح للاستهلاك الآدمي، و45 كيلو أسماك بدون بيانات، و500 كيلو أسماك «رنجة» يشتبه فى عدم صلاحيتها.

20 محضر لأصحاب المضبوطات

وتحرر 20 محضر مخالفات بالغربية بواسطة مفتشي الطب البيطري والتموين لأصحاب تلك المضبوطات، وأخذ عينات منها لتحليلها، والتأكد بشكل نهائي من عدم صلاحيتها من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.