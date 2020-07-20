حملات بيطرية في الدقهلية استعدادا للعيد.. والمنجي: 200 محضر خلال شهر

أعلن الدكتور عبدالمنعم المنجي وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية، اليوم، تحرير 200 محضر مخالفة خلال شهر، حتى تاريخه، مشيدا بالدور الذي يقوم به أطباء التفتيش، ليل نهار لحماية المواطنين.

وقال المنجي، إنه تم وضع خطة لتغطية كل منافذ بيع وتداول اللحوم بجميع مراكز المحافظة، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، من خلال لجان مركزية مكلفة بالتفتيش على أعمال اللجان الفرعية بالمراكز، لضمان توفير لحوم صحية خالية من أي مسببات مرضية.

وأضاف أنه تلاحظ ارتفاع فى أعداد المذبوحات داخل السلخانات الشهر المنصرم، وهذا دليل على وعي شعب الدقهلية، ومؤشرا لنجاح الحملات التفتيشية المكبرة، التي تتم بشكل يومي.

وأشار إلى أن آخر هذه الحملات، اليوم الاثنين، حيث تم ضبط 577 كجم مضبوطات لحوم ودجاج وكبدة غير صالحة بمراكز المنصورة وطلخا ومنية النصر، وميت غمر ونبروه.