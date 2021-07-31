الزراعة: حملات على 229 مركز أدوية ولقاحات بيطرية فى 9 محافظات

أجرت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية حملات مكبرة في 9 محافظات هى «الشرقية، الغربية، بنى سويف، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية، المنوفية، القليوبية، الفيوم»، حيث تم المرور والتفتيش على 229 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر يوليو، حيث تم رصد 106 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أومجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وتم إصدار 22 قرار إداري لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 63 منشأة بيطرية بمحافظات: «الشرقية – بنى سويف – الغربية – البحيرة – المنوفية – القليوبية – الإسماعيلية - الفيوم»، وتم تحرير 4 محاضر جنح بمحافظتي بنى سويف – البحيرة، وتم عمل 10 محاضر «إدارية» بمحافظات: الشرقية – بنى سويف – المنوفية – القليوبية.

وتم أيضا تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد 29 مركز بيطري مخالف بمحافظات: الشرقية – الدقهلية – بنى سويف – الفيوم.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

يشار إلى أن تلك الحملات تأتى في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.