جمعيات كفر الشيخ تستقبل تقاوي القطن: أصناف جديدة أعلى إنتاجية

قال «محمود بريش»، رئيس الجمعية المشتركة، بمركز الرياض، في محافظة كفرالشيخ ، إنّ المزارعين يحرثون الأراضي الزراعية حاليًا، تمهيداً للبدء في زراعة محصول القطن للموسم الجديد، الذي يعتبر من الزراعات الأساسية للفلاحين.

التبكير في الزراعة

وذكر «بريش»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ أهم مرحلة لنجاح زراعة محصول القطن هي التبكير في عملية حرث الأرض وزراعتها قبل نهاية شهر مارس المقبل، مع ضرورة وضع السماد البلدي للتربة، وكذلك لسماد السوبر، بهدف تحسين الإنتاجية.

أفضل الأراضي المنزرعة بالمحصول

وأوضح، رئيس الجمعية المشتركة، أنّ أفضل الأراضي، التي تجود بزراعة محصول القطن وتعطي إنتاجية للفدان أعلى، هي أراضي مراكز «الرياض، وبيلا، و كفرالشيخ، ودسوق، وفوه ، ومطوبس، وقلين، والحامول»، وبعض أراضي قرى مركز بلطيم .

أصناف القطن

وأشار إلى أنّ تقاوي جيزة 97 ، وجيزة 95 من تقاوي القطن ذات إنتاجية عالية بالنسبة لتربة أراضي المحافظة، من الأقطان طويلة التيلة، ولها رصيد كبير لدي مزارعي الإقليم .

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أنّ مخازن الجمعيات الزراعية التعاونية علي مستوي المحافظة، سوف تستقبل خلال أيام بذرة القطن، لزراعة الموسم الجديد من هذا المحصول، علاوة على تنظيم ندوات إرشادية للمزارعين بمختلف مراكز وقرى الإقليم، بشأن الخطوات الصحيحة لزراعة المحصول، وكيفية الحماية من الآفات خلال أول 45 يوماً من الزراعة.