أسعار القطن في كفر الشيخ.. اختلاف في السعر بين التجار والجمعيات

أثارت أسعار القطن في كفر الشيخ، الجدل خلال الساعات الماضية؛ وذلك بسبب الاختلاف في السعر بين التجار والجمعيات الزراعية، عقب إلغاء المزاد العلني الثاني الذي أقيم منذ أيام قليلة وجرى تحديد موعد آخر لإجراء المزاد لتحديد سعر القطن على غرار المزاد الذي أقيم بمدينة دسوق منذ بداية موسم القطن، الذي استقر سعره عند 4550 جنيها، ليتسبب إلغاء المزاد في ركود بالبيع لدى الجمعيات الزراعية والتجار، بينما يقوم بعض التجار الكبار بشراء القطن من المزارعين عند سعر 3700 جنيها انتظارًا للمزاد المقبل.

أسعار القطن في كفر الشيخ.. القنطار بــ4590 في المزاد الأول

واستقرت أسعار القطن في كفر الشيخ منذ أيام في كفر الشيخ عند 4950 لـ4590 جنيهًا للقنطار الواحد بعد المزاد الأول الذي أجرى بمدينة دسوق بين عدد من الشركات المنافسة وهي: «العمدة، الكان، النهر، الإخلاص، رجب، والفريد»، وبحضور ممثلين عن وزارة قطاع الأعمال ولجنة من الحكام، بعدما رد المزارعون الأقطان إلى الجمعيات الزراعية وجرى وزنها بالميزان، على أن يتسلم المزارع 70% من ثمن القطن عقب إرساء المزاد على إحدى الشركات، و30% تكون على حسب نقاوة محصول القطن الذي يورده الفلاحون بـ 70 مركز تجميع على مستوى المحافظة.

أسعار القطن في كفر الشيخ.. ركود بسبب الاختلاف في السعر

وأكد بعض تجار القطن، في تصريحات لـ«الوطن»: «أن هناك ركودًا في أسعار القطن في كفر الشيخ، بعدما أجري مزادًا خلال الأيام الماضية ولم يُستكمل بسبب تحديد سعر القنطار عند 4200 جنيه، بدلاً من 4590، الأمر الذي أغضب مزارعين بسبب تدني السعر عن المزاد الأول، وجرى إلغاء المزاد على أن يعاد مرة أخرى خلال الأيام المقبلة للوصول لأعلى سعر لقنطار القطن مثلما حدث في المزادات الماضية وعلى غرار ما حدث بمزاد محافظة الشرقية».

وأوضح أحمد علي، تاجر قطن، أن هناك ركودًا في حركة البيع، لكن هناك بعض التجار الكبار يجمعون المحصول من المزارعين بأسعار تتراوح ما بين 3650 لـ3700 جنيه، ويقومون بتخزينه انتظاراً لإجراء المزاد الذي ستجريه وزارة قطاع الأعمال بين الشركات المنافسة خلال الأيام المقبلة.

ترقب المزاد لتحديد أسعار القطن في كفر الشيخ

بينما يترقب المزارعون والتجار المزاد المقبل، لتحديد أسعار القطن في كفر الشيخ الجديدة، حيث تزرع المحافظة قطنًا من نوعية جيزة 86، 94، 97، وإكثار ومن المقرر أن يقام المزاد خلال الساعات المقبلة ومن المتوقع أن يكون سعر القطن نحو 4300 لـ4500 جنيه، بعدما جنى المزارعون مساحات كبيرة من القطن وهو ما يعرف بـ«الجنية الأولى»، وعندها يكون تفتيح القطن نسبته من 50 لـ60%، بينما يجرى جنيه للمرة الثانية عند تفتيح من 60 لـ80%.