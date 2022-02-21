جميل المغازي: انفعالات النجوم على مفيد فوزي «تمثيل».. والمهندس قالي هضربك بالنار

كشف المخرج جميل المغازي، كواليس الحلقة التليفزيونية الشهيرة، التي سجلها مع الفنان فؤاد المهندس، في التسعينيات من القرن الماضي، مؤكدًا أنّ انفعالاته على المحاور مفيد فوزي، ليست حقيقية، بل كانت مقصودة، إذ كانت هناك رغبة في إبراز شعور المُمثل، قبل صعوده إلى خشبة المسرح.

انفعال الضيوف على مفيد فوزي «تمثيلية»

قال جميل المغازي، مخرج الحلقات المنفصلة التي كان يقدمها مفيد فوزي، على التليفزيون المصري في القرن الماضي، خلال حواره مع «الوطن»: «كل هذه المشاهد كانت مقصودة، ومتفق عليه مع الضيف، أي أنها تمثيلية، بداية من فؤاد المهندس، حتى سناء جميل، فلم يغضب أي فنان منّا إطلاقًا، فكنت حريصًا على مصلحة الضيف أولًا».

نهاية حلقة فؤاد المهندس كانت حزينة نوعًا ما

أضاف المغازي: «كنت أرسل الحلقة للضيف بعد الانتهاء من المونتاج وقبل عرضها، لتعديل أي ملاحظات يقترحها، وأتذكر أنّ نهاية حلقة فؤاد المهندس، كانت حزينة نوعًا ما، عندما قال بألا يوجد أحد يسأل عليه، فطلب مني تغيير النهاية، فأرسلت له الحلقة كاملة، وطلبت منه اختيار ما يشاء».

وأكد المخرج: «بعد ساعتين تقريبًا، تلقيت منه مكالمة يقولي لي مازحًا: حسين فهمي قاعد جنبي ومبسوط من الحلقة جدًا، سيب النهاية زي ما أنت كنت عاملها في الأول، ولو غيرتها مستعد أضربك بالنار».

لحظة انفعال «الأستاذ» على مفيد فوزي

كان مقطع فيديو قد حقق تداولًا كبيرًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المحاور مفيد فوزي، في أثناء اقتحامه اللحظات الأخيرة قبيل صعود الفنان فؤاد المهندس، إلى خشبة المسرح، ما أزعج الأخير من ذلك الموقف، إذ قال بانفعالٍ شديد: «من فضلك يا أستاذ مفيد.. مش وقته دلوقتي»، قبل أن يتجاهله ويدخل للجمهور من وراء الستار.