جميل المغازي: بأمارة إيه أهدي التليفزيون المصري نسخة من أرشيفي ببلاش؟

يُعد المخرج والمنتج جميل المغازي، واحدًا من أبرز المُخرجين الذين يمتلكون أرشيفًا مصورًا مع الفنانين، إذ يملك نحو 500 ساعة تقريبًا، يداوم على نشرها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرح قطاع كبير من الجمهور، سؤالًا عن عدم إهداء المُخرج جميل المُغازي، نسخة من أرشيفه للتليفزيون المصري، باعتباره أحد موظفيه.

أنا معاشي من التليفزيون المصري 2600 جنيه

ورد المخرج جميل المغازي، على هذا السؤال من خلال تصريحات لـ«الوطن»، وقال: «إهداء؟!.. بأمارة إيه؟.. هو التليفزيون المصري أهداني إيه؟.. أنا مُحال على المعاش منذ 24 عامًا، ومعاشي حاليًا 2600 جنيه، يعني أقل من أجر الموظف الحديث، فأنا خرجت من التليفزيون مخرجًا كبيرًا له قيمة، لكن النهاردة وبعد العمر ده كله، أخد معاش بهذه القيمة».

مسؤولو التليفزيون عاوزين الأرشيف بشكلٍ مجاني

وتابع «المغازي»: «المسؤولون في التليفزيون يسعون للحصول على نسخة من الأرشيف مجانا.. لكن أنا أعمل على اللقاءات المصورة ونشرها على يوتيوب، ليكون هو مصدر دخلي الوحيد، لأن معاش التليفزيون مش هيعيش حد».

فكرت في إنشاء قناة تليفزيونية خاصة بالأرشيف

وحول إمكانية إطلاق قناة تليفزيونية لعرض أرشيفه المصور عليها، قال: «بالفعل فكرت في إنشاء قناة تليفزيونية، خاصة بالأرشيف فقط، لكن تراجعت عنها لأسباب صحية وعدم قدرتي على الإشراف عليها، وذلك قبل خروج قناة ماسبيرو زمان إلى النور، خاصة وأنّ لي أرشيف في هذه القناة يتجاوز الألف ساعة، إلا أنني قررت الاتجاه إلى يوتيوب، ومازلت محتفظ بالماتريال الأصلي قبل دخوله مرحلة المونتاج، ولدي حوالي 2500 شريط، وهناك مواد مصورة لم تُعرض بعد، مثل برنامج للمفكر الإسلامي خالد محمد خالد، يحمل اسم رجال حول الرسول، وغيرها من البرامج».