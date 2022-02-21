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«دونيتسك»: الجيش الأوكراني يبدأ هجوما شاملا على الإقليم

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محمد حسن عامر
12:55 م | الإثنين 21 فبراير 2022
قوات الجيش الأوكراني

قوات الجيش الأوكراني

أعلن إدوارد باسورين، المتحدث باسم القوات الأمنية في جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد، أنّ قوات الجيش الأوكراني بدأت تنفيذ مخطط الهجوم على دونيتسك، وهو الأمر الذي حذّرت منه روسيا مرارا في سياق التوترات مع أوكرانيا.

حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا

وكانت شرطة إقليم دونيتسك أعلنت صباح اليوم، مقتل أحد عناصرها إثر هجوم للقوات الأوكرانية، الأمر الذي ينظر إليه باعتباره شرارة للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل..

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