بلينكين: بايدن ما زال مستعدا للتحدث مع بوتين بشأن السلام في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال على استعداد للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من تقييم الحكومة الأمريكية بأن بوتين قرر بالفعل غزو أوكرانيا.

بلينكن: سنستغل كل فرصة دبلوماسية قبل الغزو

وقال «بلينكن» في تصريحات لبرنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن»: «نعتقد أن الرئيس بوتين اتخذ القرار، ولكن إلى أن تتحرك الدبابات بالفعل، وتطير الطائرات، سنستغل كل فرصة وكل دقيقة، علينا أن نرى ما إذا كانت الدبلوماسية لا تزال قادرة على إثناء الرئيس بوتين عن المضي قدمًا في هذا الأمر».

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الامريكية، أضاف بلينكن بعد ساعات من عودته من مؤتمر ميونيخ للأمن حيث حاول هو ونائب الرئيس كامالا هاريس حشد الدول للضغط على روسيا لنزع فتيل الأزمة، إن روسيا لا تزال تتخذ جميع الخطوات التي تتوقعها الولايات المتحدة لما يمكن أن يكون توغلاً عنيفًا وواسع النطاق في أوكرانيا.

بلينكن ينتقد قرار الإبقاء على القوات الروسية في بيلاروسيا

كما انتقد بلينكن قرار روسيا الإبقاء على القوات الروسية في بيلاروسيا لما بعد نهاية هذا الأسبوع، عندما كان من المقرر أن تنتهي التدريبات العسكرية المشتركة بين الحلفاء، وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية اليوم مد التدريبات، وحذر المسؤولون الأمريكيون من أن التدريبات يمكن أن تكون بمثابة غطاء لروسيا لوضع قوات قتالية بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، وقال بلينكين: «إنهم يبررون الآن استمرار التدريبات التي قالوا إنها ستنتهي الآن»، واصفًا ذلك بأنه جزء من التصعيد الروسي «التي تواصل تصعيد التوترات».

وكانت آخر مرة تحدث فيها بايدن وبوتين عبر الهاتف لمدة ساعة واحدة في 12 فبراير الجاري، وفي تلك المكالمة حذر بايدن بوتين من أن غزوًا جديدًا لأوكرانيا سيؤدي إلى تكاليف سريعة وشديدة بالنسبة لروسيا، كما وعد بايدن بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا إذا قام بوتين بالغزو، على الرغم من أن بكين، التي عززت علاقاتها مع موسكو، يمكن أن تساعد في تخفيف تلك العقوبات.