أخبار روسيا وأوكرانيا.. قصف على دونيتسك ونقل اللاجئين يتواصل

قتل أحد عناصر الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، صباح اليوم الإثنين، وأصيب عنصر آخر بجروح خطيرة، بسبب «قصف متعمد» من قبل الجيش الأوكراني، بحسب وصف شبكة «سبوتنيك» الروسية، ضمن تغطيتها لآخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

ويخشى مراقبون غربيون، أن تكون الاشتباكات التي تحدث في دونيتسك، بمثابة شرارة لاندلاع حرب شاملة من قبل روسيا على أوكرانيا.

شرطة دونيتسك: قذائف الأمن الأوكراني المتعمدة تتواصل

ذكرت شرطة دونيتسك، في بيان رسمي، أن «مواطنا لقي مصرعه في إحدى محطات المواصلات العامة، إثر قصف بقذائف هاون عيار 120 ملم»، وهي القذائف التي تقول سلطات دونيتسك الانفصالية الموالية لروسيا، إنها تستخدم على نطاق واسع خلال الأيام الماضية، من قبل القوات الأوكرانية.

وأضافت الشرطة، أن قوات الأمن الأوكرانية قصفت مواقعا تابعة للجمهورية الانفصالية، بمدفعية عيار 122 ملم، وقذائف الهاون من عيار 120 ملم منطقة كومينترنوفو، بإجمالي نحو 12 قذيفة من عيار 122 ملم، و50 لغما من عيار 120 ملم.

روسيا توجه 9 قطارات لنقل اللاجئين

أعلن القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر تشوبريان، صباح اليوم، أن شركة سكك الحديد الروسية، وجهت 9 قطارات تحمل لاجئين، حيث يتم نقلهم من روستوف التي وصلوا إليها من أوكرانيا، إلى مدن روسية أخرى.

وأوضح المسؤول الروسي، أن نحو 61 ألف لاجئ، من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من جانب واحد، قد عبروا الحدود إلى روسيا، في ظل ارتفاع وتيرة التوترات.

وتصاعدت التوترات بين روسيا وأوكرانيا لأعلى مستوى، وسط مخاوف من الحرب، لكن الدول الغربية تقول إن على روسيا الاقتناع بالمسار الدبلوماسي، في وقت تؤكد موسكو، أنها لا ترغب في الحرب، كما ترفض الاتهامات الغربية لها.