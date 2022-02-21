حقيقة منع طلاب الجامعات غير المسددين للمصروفات من حضور المحاضرات

انتظمت الدراسة بمختلف الكليات على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، لليوم الثالث على التوالي، دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها التأكيد على ضرورة الدخول مع ارتداء الكمامة، والدخول بشهادة التطعيم، مع تخصيص عدد من الأماكن لمنح تطعيمات الجرعة التنشيطية الثالثة، للفئات التي حددتها وزارة الصحة المصرية.

وأكدت العديد من الجامعات والكليات، انتظام العمل بشكل طبيعي، مؤكدين أنه لم يمنع أي طالب من حضور المحاضرات، بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية، مشددا على أنه لا صحة لما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.

الجامعات: الدراسة منتظمة بمختلف الكليات

أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات منذ انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد أنه لم يمنع من دخول المحاضرات، أي من الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية، لافتا إلى أنه يتم السماح دوريا بدخول الطلاب دون رصد أي مشكلات، مشيرا إلى تذليل كل العقبات والإمكانيات أمام الطلاب، وتوجيه مكاتب صناديق التكافل الاجتماعي ورعاية الشباب، بتوفير جميع الإمكانيات للطلاب.

نفي من طب عين شمس

نفى الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ما تردد عن منع الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية، من دخول محاضرات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، لافتا إلى أن ما تم تداوله، كان بخصوص منع 4 طلاب بالبرنامج الخاص من دخول الامتحانات، نظرا لعدم سدادهم المصروفات الدراسية، ومنحهم فترة للسداد، والدخول للامتحان الممنوعين منه في المرات المتتالية.