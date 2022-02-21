«الجامعات» توفر أماكن لمنح الجرعات التعزيزية من لقاح كورونا

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، استقبال الطلاب المقيدين بها لليوم الثالث على التوالي، من انطلاق الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد- 19»، والتأكيد على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات، على الالتزام بقرارات الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي، فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، وموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، المقرر انطلاقها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

جامعة سوهاج: توفير أماكن تلقي لقاح كورونا للجرعة التنشيطية

وشدد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، على الالتزام الكامل بقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، مع التشديد على تطبيق إجراءات مواجهة كورونا، لافتا إلى أن الدراسة انتظمت بمختلف الكليات دون رصد أي مشكلات، منذ اليوم الأول لها، وأنه يجرى حاليا، منح التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد- 19» للجرعة التنشيطية، خاصة للفئات التي حددتها وزارة الصحة المصرية، سواء أصحاب الأمراض المزمنة أو الأشخاص، الذين مر على تلقيهم الجرعة اللقاح 6 أشهر.

الجامعات: البدء في إعلان نتائج امتحانات التيرم الأول

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، للوقاية من فيروس كورونا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أنه جرى تخصيص عدد من المقرات، لمنح الجرعات التنشيطية الثالثة ضد فيروس كورونا للفئات المحددة من وزارة الصحة، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، سواء عبر مواقع الكليات المختلفة على المنصات الإلكترونية أو عبر رسائل الاتصالات «SMS»، والإعلان عبر نشرها على الجدران والأماكن المخصصة لها بالكليات، إذ أعلنت عدد من الكليات التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، انتهاء التصحيح للامتحانات، والبدء في إعلانها.