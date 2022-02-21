محافظ بورسعيد يعلن بدء موسم حصاد 35 ألف فدان من محصول بنجر السكر

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، اليوم، عن بدء موسم حصاد بنجر السكر في المحافظة، واستعرض في البيان كافة الإجراءات المتعلقة ببدء موسم الحصاد شرق وغرب وجنوب بورسعيد للعام الحالي، والذى يشمل 35 ألف فدان على مستوى المحافظة، بينها خمسة آلاف فدان بشرق بورسعيد و30 ألف، جنوب المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد مع الأجهزة المعنية، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، وقيادات الأجهزة الأمنية والتنفيذية وممثل مزارعي سهل الطينة .

وناقش المحافظ مع الحضور الإجراءات التنسيقية للتيسير علي المزارعين في نقل المحصول لمصانع السكر مع اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط اللازمة.

المحافظ يوجه بزيادة مساحة زراعة بنجر السكر

ووجه المحافظ مسؤولي مديرية الزراعة، إلى زيادة الرقعة المنزرعة بمحصول البنجر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا توفير الدعم للمديرية لتحقيق أعلى نسبة من محصول البنجر هذا العام ، والعمل على تذليل أية عقبات خاصة باحتياجات زراعة البنجر في شرق بورسعيد وغرب وجنوب المحافظة.

من جانب آخر التقى، محافظ بورسعيد، اليوم، بمسؤولي مركز شباب الخريجين بالمحافظة، والمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، ومسؤولي مبادرة مشروعك، ومؤسسة مشكاة نور، لمناقشة فرص العمل والاستثمار المتاحة للشباب بالمحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد إلي أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية بعد دخول صناعات للمرة الأولى بالمنطقة، بالإضافة إلى مشروع الـ58 مصنعا، ومشروع المجمع الصناعي، 54 مصنعا.

وأكد المحافظ أننا نعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين خاصة من الشباب ، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.