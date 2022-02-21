«ري سوهاج»: انتهاء المرحلة الأولى من تبطين ترع 4 مراكز مطلع يوليو 2022

كشف المهندس محمد طايع، مدير عام ري سوهاج، عن تفاصيل تبطين ترعة بني هلال، مشيرًا إلى أنّ إعادة تأهيل الترع يستهدف إعادتها إلى قطاعها الصميم الأصلي الذي أنشئت عليه قبل نحو 100 سنة.

توسعة طريق بني هلال بواقع مترين لزيادة الحركة المرورية

وأضاف «طايع» في تصريحات لمراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ إعادة تأهيل الترع، وفر فرص عمل كبيرة لأبناء المحافظة، سواء في أعمال الخرسانات والدبش وغيرها، كما جرى توسعة طريق بني هلال بواقع مترين لزيادة الحركة المرورية.

وتابع مدير عام ري سوهاج، أنّ تبطين الترع يرشّد استهلاك المياه في قطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب، كما يساعد على تجنب فواقد النقل والتوزيع وتسرب المياه لبطن الأرض والبخر.

تبطين 300 كم في 76 ترعة

وأكد مدير عام ري سوهاج، أنّه من المستهدف تأهيل 1300 كم ترع، وجار العمل في 520 كيلومترا، وجرى الانتهاء من تبطين 300 كيلومتر في 76 ترعة، على أن تنتهي المرحلة الأولى في 1 يوليو وتحديدا في 4 مراكز، وسنبدأ في المرحلة الثانية بعدها.

ولفت طايع، إلى أنّ القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تشهد تبطين وتأهيل الترع لتقديم أفضل خدمة للمواطنيها، مناشدا المواطنين بالحفاظ عليها وعدم إلقاء المخلفات الصلبة عليها، للحصول على جودة مياه أفضل.