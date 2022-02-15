وزير الرى لـ النواب: وجدنا أنتريه وحيوانات نافقة أثناء تبطين الترع

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إن هناك تحركات لحل مشكلة القمامة حول الترع والمصارف من المنبع، ولفت خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم، «لدينا تجربة في الشرقية من خلال تخصيص مكان لتجميع القمامة من المنبع.

وشدد الوزير على ضرورة التوعية بخطورة إلقاء المخلفات في الترع قائلا «وجدنا أنتريه وحيوانات نافقة أثناء عملنا في مشروع تبطين الترع، وإذا قررنا تطبيق فكرة التغطية فالتغطية مكلفة جدا»؟.

وتابع الوزير أن هناك تنسيقا مع وزارات الاسكان والتنمية المحلية والبيئة لمواجهة مثل هذه المشكلات، وردا على اسئلة النواب حول الإهمال في هذا الملف قال الوزير «مبسكتش ولا تهاون مع الاهمال».

جدل حول بروتوكول تعاون بين الري والتنمية المحلية

أعلن النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اعتراضه على بروتوكول التعاون بين وزارتي الري والتنمية المحلية، بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.

وقال «الحسينى»، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم: «القيادة السياسية تتابع المشروعات على الأرض بناء على فهم لكل الملفات، والرئيس اخترق كافة الملفات فى الجمهورية القديمة فى الوقت الذى يبنى الجمهورية الجديدة، والجميع عارف إن عندنا مشاكل تراكمات منذ 30 أو 40 عاما، وعلى الوزارات المختلفة اختراق الملفات العالقة لديها فى الجمهورية القديمة».

وطالب النائب محمد الحسينى، بحصر ما تم تنفيذه بناء على البروتوكول سالف الذكر، قائلا: «فيه فساد مالى وإدارى فى المنظومة والتنمية المحلية فى غيبوبة فى هذا البروتوكول، ويجب تنظيم عدد من الزيارات للترع والمصارف للوقف على المخلفات والقمامة».

مواجهة تغير المناخ

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما عرضه وزير الموارد والرى بشأن المشروعات القومية التى تتم على الأرض لم نشهدها منذ فترة طويلة للتصدي للتحديات وجهودها والخطوات الفعلية على الأرض حول مواجهة التغيرات المناخية والتعامل معها وما تتميز به الوزارة فى هذا الصدد، ومصداقا لما قاله الوزير بخصوص طلب بعض الدول الاستفادة من التجربة المصرية فى ملف مواجهة التحديات المائية.

وتابع: «كنت اتمنى الاستماع لما يجرى فى الجمهورية القديمة بالتوازى مع الجهود المبذولة مع الجمهورية الجديدة، ومن الملفات الهامة فى نظر المواطنين والتى تستوجب نظرة جادة وحقيقية تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات ومواجهة حالة من غياب المسئولية الحقيقة داخل مديريات الرى فى بعض المحافظات، خاصة وأن تطهير الترع ورفع المخلفات تمثل أزمة، وعلى أرض الواقع المواضيع متداخلة».