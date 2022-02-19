أسيوط: تذليل العقبات لتنفيذ مشروع تبطين وتأهيل الترع وفق الجدول الزمني

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسؤولي الري بالمحافظة المهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط ، والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط ؛ وذلك لبحث ومناقشة الموقف التنفيذي لاعمال تبطين الترع ومشروعات الموارد المائية بالمحافظة ومتابعة المستجدات الخاصة بحملات ازالة التعديات على الترع والمجاري المائية والمساهمة في حماية نهر النيل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحفاظ على اراضى املاك الدولة واسترداد حق الشعب .

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – جهود مديرية الرى بالمحافظة فى أعمال تبطين الترع فضلا على تكثيف حملات تطهير ورفع المخلفات من المجاري المائية والترع المستهدفة بنطاق المحافظة للارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه ، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الحملات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء منه بأفضل شكل ممكن ، مشيراً إلى ضرورة متابعة سير العمل بمشروعات أعمال تبطين وتأهيل الترع وفقاً لما هو مقرر في خطة المشروع القومي لتبطين الترع والجاري تنفيذه على أرض المحافظة وذلك للتأكيد على الانتهاء من أعمال التنفيذ في المواعيد المحددة مسبقاً لتحسين منظومة الري.

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف الجهود بالتنسيق مع كافة الجهات لإزالة كافة التعديات الواقعة على مجرى النيل بالإضافة إلى التعديات الواقعة على الجسور والترع والمصارف والتي تعوق سريان المياه تفنيذاً لتعليمات الحكومة باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة ومواجهة التعديات على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدين والمخالفين للقانون مشيراً إلى العمل على تعظيم الاستفادة من أملاك الري وحماية المجاري المائية والتأكيد على هيبة الدولة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.