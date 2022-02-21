النحاس يتراجع دولارين.. وارتفاع قياسي في أسعار الألومنيوم عالميا

سجلت أسعار الألومنيوم ارتفاعات قياسية، في الوقت الذي سجلت أسعار النحاس، تراجعا طفيفا بقيمة بلغت دولارين في تعاملات شهر فبراير الجاري، مقارنة بتعاملات شهر يناير الماضي.

وأظهرت بيانات أسواق المعادن، تحليق سعر الألومنيوم عند مستويات بالغة الارتفاع، ليسجل الطن 3275 دولار في تعاملات يوم 18 فبراير الجاري، مقارنة بسعر 3052 دولارا للطن في تعاملات 20 يناير الماضي.

تقلبات شديدة

وعلى مدار الأيام الماضية، شهد الألومنيوم تقلبات شديدة في السعر، إذ ارتفع إلى 3106 دولارات في تعاملات 24 يناير الماضي، ثم تراجع إلى 3047 دولارا في تعاملات 30 يناير، وارتفع مجددا في 31 يناير مسجلا 3051 دولارا، لكنه هبط إلى 3007 دولارات في تعاملات 1 فبراير، ثم عاود رحلة الصعود منذ 2 فبراير، ليرتفع إلى 3073 دولارا في 2 فبراير، ثم إلى 3284 دولارا في تعاملات 8 فبراير.

وبحسب وكالة «بلومبرج»، وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عاما، وهي الارتفاعات التي جاءت على خلفية الاضطرابات في سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، فضلا عن التوتر الحالى عالميا نتيجة الأزمة الأوكرانية، والمخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

مكاسب المعادن

وأكدت الوكالة أن الألومنيوم، قاد مكاسب قطاع المعادن الرئيسية خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع بأكثر من 14%، في ظل نقص المعروض العالمي، وارتفاع الطلب على المعدن عالميا، مع اتجاه العديد من الاقتصادات لإجراء خطط التحول في الطاقة.

في الوقت ذاته، شهدت أسعار النحاس تراجعا بقيمة دولارين، إذ سجل السعر 454 دولارا للطن في تعاملات 20 فبراير الجاري، مقارنة بـ458 دولارا في تعاملات 20 يناير الماضي. ورغم التراجع الطفيف في سعر النحاس، إلا أنه يظل مرتفعا عن تعاملات 27 يناير الماضي، حين هبطت السعر إلى 431 دولارا، لكنه سرعان ما عاد للزيادة مجددا في أول فبراير مسجلا 449 دولارا للطن، ثم قفز إلى 465.7 دولارا في تعاملات 9 فبراير الماضي.