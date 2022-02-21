«التموين» تعلن استمرار استخراج تصاريح الأوكازيون الشتوي 2022 حتى 7 مارس

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن استخراج تصاريح المشاركة في الأكازيون الشتوي 2022، لا تزال مفتوحة أمام المحلات الراغبة في إعلان التحفيضات على المنتجات خلال فترة التصفية الموسمية الأولى للعام الجاري 2022 والمعروفة باسم الأوكازيون الشتوي الذي انطلق منذ 7 فبراير الجاري وينتهي بعد أسبوعين وتحديدا يوم 7 مارس المقبل.

تسهيل استخراج تصاريح تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2022

وأشارت وزارة التموين، إلى أنّ هناك توجيهات صادرة إلى مديريات التموين على مستوى المحافظات، بتسهيل إنهاء استخراج التصاريح الخاصة بدخول المحال التجارية بمختلف أنشطتها في تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2022، مؤكدة أنّ استخراج التصاريح يتم في نفس توقيت التقدم بطلب من قبل المحل فضلا عن أن التصريح يتم منحه مجانا للمحلات.

الأوراق المطوبة لاستخراج تصاريح المشاركة في التخفيضات

وتشترط مديريات التموين على المحال الراغبة في الدخول ضمن الأكازيون الشتوي، إرفاق عدد من الأوراق الخاصة بكل محل مع الطلب، والتي تشمل: «صورة من رخصة المحل، وصورة من السجل التجاري، وصورة من البطاقة الضريبية، وإرفاق صورة تفويض من الشركة أو المصنع التابع لها المحل إن وُجد».

عدد المحلات المشتركة في الأوكازيون حتى الآن

في سياق متصل، قال أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«الوطن»، إنّ عدد المحلات المشتركة حتى الآن منذ انطلاق الأوكازيون يوم 7 فبراير الجاري وصل إلى 3425 محلا، بمرور ما يقرب من 3 أسابيع على بدء التخفيضات، منوها بانتشار الحملات التفتيشية من قبل الوزارة ومديريات التموين على مستوى المحافظات للرقابة على الأسواق والمحال المشتركة والمعلنة عن تخفيضات؛ للتأكد من جدية العروض المتاحة للمواطنين خلال فترة التخفيضات.