«معا لحماية الأسرة»: الأغلبية توافق على فتوى الكد والسعاية.. «فيديو»

قالت الدكتورة إنجي فايد، مؤسس مبادرة «معًا لحماية الأسرة»، إن كثيرا يوافقون على فتوى الكد والسعاية، موضحة أنهم «أغلبية»، متوقعة صدور قانون يدعم هذا الأمر.

وبيّنت أن وثائق الزواج في عهد الفراعنة كانت تشرح حقوق المرأة ومنها حق تطليق نفسها ولكن قانون حمورابي لم يضمن للزوجة حق تطليقها لنفسها وعدم إعطائها أي حقوق إذا أرادت الطلاق.

وثائق فرعونية تؤكد حق المرأة في السكن

وأضافت «فايد» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن والإعلامية جاسمين طه، أن الفراعنة كتبوا وثائق الهبة ليكون للزوجة حق المسكن، مبينة أن هذا القرار لحماية المرأة المطلقة وتوفير إنفاق لها عقب الزواج ولكن الأمر لا يطبق مثلما يفعل الغرب لكي تحصل المرأة على النصف عند تطليقها.

تطبيق فقه الإمام مالك

من جهته، قال الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون المدني بجامعة بني سويف، إن فتوى الكد والسعاية مستند على فتوى الإمام مالك وينطبق على الزوجة العاملة مع زوجها وقد يمكن تطبيق الأمر على الزوجة المتفرغة دون عمل لكي تتفرغ لزوجها، مؤكدا أن فقه المالكية اشترط فقط وجود مرأة عاملة لتطبيق الفتوى عليها ولكن يمكن مناظرة القانون عليها والأمم المتحدة ترى ذلك استنادا على القانون الأوروبي والأمريكي وقد أخذوا قانون الكد والسعاية وطوروه.

حق الزوجة في أخذ مال زوجها

وأوضح أستاذ القانون المدني بجامعة بني سويف، أن الزوجة تأخذ جزءا من مال زوجها لأنها كانت تعمل معه وهذا سيكون قبل تقسيم ميراث التركة، لافتا إلى أنه يمكن كتابة عقد يوضح هذا الأمر، مؤكدا أنه لا يوجد تداخل بين فقه الكد والسعاية والميراث، وأن الزوجة تحصل على ما ترك من مال بعد الزيجة ولا تحصل على نصيب الزوج من ميراثه من والده أو غيره.