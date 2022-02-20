عضو القومي للمرأة: فتوى الكد والسعاية تؤكد حقا أصيلا للمرأة في مجتمعنا

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المجلس يتلقى العديد من الشكاوى وأغلبها عنف ضد المرأة، ومنها عدم حصول المرأة على حقوقها المادية أو ما ينتج عن المشكلات الزوجية من عدم قدرتها على المعيشة، لافتة إلى الاعتداء على حق المرأة هو من أحد أشكال الضرر الذي يقع على المرأة.

المرأة الشرقية أكثر حرصا على استمرارية الأسرة

وأوضحت «يحيى»، خلال استضافتها في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على شاشة «DMC»، أن فتوى «حق الكد والسعاية» تؤكد حصول المرأة على حق من حقوقها في المجتمعات الشرقية، مشيرة إلى أن المرأة الشرقية تكون أكثر حرصا وبذلا للجهد في الحفاظ على استقرار واستمرارية الأسرة من الرجل، ولكن مع تنوع المشكلات بين الزوجين تعتبر المرأة هي ضحية الطلاق وأشكال العنف المختلفة.

«الكد والسعاية» حق أصيل يضمن حماية الزوجة

وأشارت «يحيى» إلى أن المرأة في كثير من الأحيان تكون غير قادرة على الإنفاق على نفسها وعلى أسرتها بعد الطلاق، لافتة إلى أن حق الكد والسعاية هو حق أصيل يضمن حماية حق الزوجة في العلاقة الزوجية سواء استمرت أو انتهت بالطلاق أو الوفاة.

وأضافت عضو المجلس القومي للمرأة، أنه في 2018 صدر قانون يؤكد حق المرأة في الميراث ويحرم الاعتداء على حقها الشرعي في المواريث، مشيرة إلى أن الكثير من قرى الصعيد كانت تنتهك حق المرأة في الحصول على ميراثها الشرعي وكان يعود لأسرة الزوج بعد وفاته.