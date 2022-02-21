خطوات استخراج الملصق الإلكتروني.. اعرف المستندات المطلوبة

تزداد نسب البحث خلال الأيام الماضية، عن خطوات استخراج الملصق الإلكتروني 2022 ، والتي استحدثت من الإدارة العامة للمرور، والتي تسجل جميع بيانات السيارة وقائدها، ويمكن من خلالها الاستعلام عن مخالفات المرور.

وفي هذا الصدد، وضمن الخدمات الاخبارية التي يقدمها موقع بوابة «الوطن» في كل ما يخص قطاع المرور، نستعرض خطوات استخراج الملصق الإلكتروني في وحدات المرور وإلكترونيًا، والرسوم التي يجب دفعها «أون لاين»، من خلال موقع المرور، في السطور التالية:

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني إلكترونيًا

وحتى تتمكن من استخراج الملصق الإلكتروني «أون لاين»، من خلال الدخول على موقع المرور، واختيار خدمة استصدار ملصق الكتروني، أو الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

- يتم بعدها تسجيل بيانات المركبة المراد اصدار الملصق لها.

- تسديد رسوم استخراج الملصق الالكتروني، وتقديم الطلب.

- تحديد موعد، ويمكن التوجه لإدارة المرور التابع لها رخصة السيارة، وسيتم وضع الملصق الإلكتروني بمعرفة الفني المختص.

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني من المرور

وفي حالة لم تكن تجيد استخدام الانترنت، فيمكنك اصدار الملصق الإلكتروني من خلال وحدات المرور واتباع الآتي:

- التوجه إلى إدارة المرور التابع لها رخصة السيارة.

- تقديم رخصة السيارة بشرط أن تكون سارية، وتقديم طلب تركيب الملصق الإلكتروني.

- سيطلب من صاحب المركبة تسديد قيمة رسوم تركيب الملصق في الخزينة، وتقدر بنحو 50 جنيهًا.

- يتسلّم قائد المركبة الملصق الذي يحوي بيانات السيارة، ومنها رقم السيارة، والمخالفات وتاريخ الشراء، وغيرها.

- وضع الملصق في المكان المحدد بالزجاج الخارجي للمركبة.

وأشارت المرور إلى أنّ تركيب الملصق الإلكتروني لا يرتبط بموعد ترخيص السيارات، ولا يجوز للمركبة السير بدونه أو اخفاءه أو التلاعب فيه، إذ يتضمن بيانات السيارة المسجلة للاستعلام عبر الإنترنت، كما أن التلاعب في الملصق الإلكتروني يعرض قائد الامركبة للعقوبة التي تتضمن الغرامة، وتصل في بعض الأحيان إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وفق قانون المرور الجديد.